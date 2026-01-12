Andziaks i Luka zaledwie kilka dni temu zostali rodzicami po raz drugi. Z tej okazji dumny tata postanowił podarować swojej ukochanej luksusowy prezent. „Tak mogę się odwdzięczyć”. Taki mąż to skarb?

An­dziaks i Luka to obec­nie je­d­na z najbardziej wpływowych par influencerów w Polsce. Po­­cho­­dzą­­ca z Ny­­sy celebrytka tak na­­pra­w­dę na­­zy­­wa się An­ge­­li­­ka El­ż­bie­­ta Tro­­cho­­no­­wicz i na co dzień mie­sz­ka w Wa­r­sza­­wie. Ogromną sławę zy­­ska­­ła je­sz­cze ja­­ko na­­sto­­la­t­ka, dzię­­ki swo­­im fi­l­mi­­kom za­­mie­sz­cza­­nym na pla­t­fo­r­mie You Tu­­be. Lu­­ka, czy­­li Łu­­kasz Tro­­cho­­no­­wicz podobnie jak jego ukochana żona również spełnia się w roli influencera. Pa­­ra po­­zna­­ła się około 10 lat te­­mu w je­d­nym z wa­r­sza­w­skich klu­­bów w centrum Warszawy. Wówczas żadne z nich nie przypuszczało chyba, że to przy­pad­ko­we spo­tka­nie prze­ro­dzi się w ogrom­ną mi­łość, któ­rą śle­dzić bę­dą mi­lio­ny in­ter­nau­tów. Zakochani po­­wie­­dzie­­li so­­bie sa­­kra­­me­­ta­l­ne tak w lipcu 2022 r. Para po­­bra­­ła się w ogro­­dach ele­­gan­c­kie­­go pa­­ła­­cu po­­ło­­żo­­ne­­go pod Wa­r­sza­­wą. An­ge­­li­­ka i Łu­­kasz obecnie wychowują swoją 5- le­t­nią có­­re­cz­kę o imie­­niu Cha­r­lo­t­te oraz małego synka, który przyszedł na świat 7 stycznia 2026 r.

Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi. Dumny tata wręczył youtuberce wyjątkowy prezent

Początek 2026 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla Andziaks i Luki. Para zaledwie kilka dni temu przywitała bowiem na świecie swoje drugie dziecko. Dumny tata postanowił wynagrodzić swojej żonie trud, który musiała włożyć w to, aby wydać na świat ich synka. Z tej okazji postanowił podarować jej piękny prezent.

Jakiś czas temu Angelika pokazała mi taki zestaw filmów, gdzie kobiety, jak rodzą dzieci… I to się chyba nazywa „push present”…

– zdradził w swoim najnowszym filmie na You Tubie Luka.

Wszystkim kobietom wielkie chapeau bas za to, że rodzicie dzieci. Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, jak można mieć w sobie człowieka przez dziewięć miesięcy, jaki to musi być ciężar i fizyczny, i hormonalny, bo wszystko się tam zmienia. Naprawdę wielki ukłon. No i kończy się to wszystko porodem, to też nie jest łatwe. To jest piękna rzecz, ale na pewno jest to bardzo bolesne, bardzo obciążające. I każdej kobiecie, bez względu na stan majątkowy męża, należy się prezent, czy mniejszy, czy większy, oczywiście dostosowany do budżetu

– kontynuował swoją wypowiedź youtuber.

W dalszej części filmiku Luka zdradził, co konkretnie otrzyma od niego Andziaks.

(…) Torebka – to na pewno. Chcę jechać do Diora, bo tam jest torebka wymarzona, taką sobie zażyczyła, po prostu podoba się jej. W którymś z tych sklepów musi być ta torebka, jeśli nie, to jestem ugotowany

– słyszeliśmy we vlogu.

Ostatecznie misja zakończyła się sukcesem i uradowany influencer wrócił do domu nie z jedną, a z dwoma luksusowymi torebkami.

Jestem bardzo szczęśliwy, bo się udało. I to udało się nad wyraz. Była torebka, którą bardzo chciałem, Angelika też chciała, mam nadzieję, że się jej nie zmieniło i nie jest to zachcianka ciążowa. Ale uwaga – była jeszcze druga torebka. I ona ją mierzyła w Dubaju, i też się jej bardzo podobała. (…) Oprócz wspomagania jej w obowiązkach, mogę tak się jej odwdzięczyć

– zdradził szczęśliwy Luka.

Taki mąż to skarb?