Dumny Luka dziękuje Andziaks za syna. Jego prezent robi wrażenie
Andziaks i Luka zaledwie kilka dni temu zostali rodzicami po raz drugi. Z tej okazji dumny tata postanowił podarować swojej ukochanej luksusowy prezent. „Tak mogę się odwdzięczyć”. Taki mąż to skarb?
Andziaks i Luka to obecnie jedna z najbardziej wpływowych par influencerów w Polsce. Pochodząca z Nysy celebrytka tak naprawdę nazywa się Angelika Elżbieta Trochonowicz i na co dzień mieszka w Warszawie. Ogromną sławę zyskała jeszcze jako nastolatka, dzięki swoim filmikom zamieszczanym na platformie You Tube. Luka, czyli Łukasz Trochonowicz podobnie jak jego ukochana żona również spełnia się w roli influencera. Para poznała się około 10 lat temu w jednym z warszawskich klubów w centrum Warszawy. Wówczas żadne z nich nie przypuszczało chyba, że to przypadkowe spotkanie przerodzi się w ogromną miłość, którą śledzić będą miliony internautów. Zakochani powiedzieli sobie sakrametalne tak w lipcu 2022 r. Para pobrała się w ogrodach eleganckiego pałacu położonego pod Warszawą. Angelika i Łukasz obecnie wychowują swoją 5- letnią córeczkę o imieniu Charlotte oraz małego synka, który przyszedł na świat 7 stycznia 2026 r.
Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi. Dumny tata wręczył youtuberce wyjątkowy prezent
Początek 2026 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla Andziaks i Luki. Para zaledwie kilka dni temu przywitała bowiem na świecie swoje drugie dziecko. Dumny tata postanowił wynagrodzić swojej żonie trud, który musiała włożyć w to, aby wydać na świat ich synka. Z tej okazji postanowił podarować jej piękny prezent.
Jakiś czas temu Angelika pokazała mi taki zestaw filmów, gdzie kobiety, jak rodzą dzieci… I to się chyba nazywa „push present”…
– zdradził w swoim najnowszym filmie na You Tubie Luka.
Wszystkim kobietom wielkie chapeau bas za to, że rodzicie dzieci. Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, jak można mieć w sobie człowieka przez dziewięć miesięcy, jaki to musi być ciężar i fizyczny, i hormonalny, bo wszystko się tam zmienia. Naprawdę wielki ukłon. No i kończy się to wszystko porodem, to też nie jest łatwe. To jest piękna rzecz, ale na pewno jest to bardzo bolesne, bardzo obciążające. I każdej kobiecie, bez względu na stan majątkowy męża, należy się prezent, czy mniejszy, czy większy, oczywiście dostosowany do budżetu
– kontynuował swoją wypowiedź youtuber.
W dalszej części filmiku Luka zdradził, co konkretnie otrzyma od niego Andziaks.
(…) Torebka – to na pewno. Chcę jechać do Diora, bo tam jest torebka wymarzona, taką sobie zażyczyła, po prostu podoba się jej. W którymś z tych sklepów musi być ta torebka, jeśli nie, to jestem ugotowany
– słyszeliśmy we vlogu.
Ostatecznie misja zakończyła się sukcesem i uradowany influencer wrócił do domu nie z jedną, a z dwoma luksusowymi torebkami.
Jestem bardzo szczęśliwy, bo się udało. I to udało się nad wyraz. Była torebka, którą bardzo chciałem, Angelika też chciała, mam nadzieję, że się jej nie zmieniło i nie jest to zachcianka ciążowa. Ale uwaga – była jeszcze druga torebka. I ona ją mierzyła w Dubaju, i też się jej bardzo podobała. (…) Oprócz wspomagania jej w obowiązkach, mogę tak się jej odwdzięczyć
– zdradził szczęśliwy Luka.
Taki mąż to skarb?