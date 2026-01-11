„Dreams” nowy film Michela Franco poruszy widzów w całej Polsce

Już 9 stycznia 2026 roku do kin w całej Polsce trafił Dreams – najnowszy film Michela Franco, jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów kina autorskiego. To historia miłości, która rodzi się między dwoma zupełnie różnymi światami oraz marzeń, za które trzeba zapłacić wysoką cenę.

Gdy uczucie staje się ryzykiem

Fernando to młody, niezwykle utalentowany tancerz baletowy z Meksyku. Ma ambicje, pasję i ogromną determinację. Marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana Jennifer pomoże mu spełnić te marzenia. Dla niej decyduje się na ryzykowny krok – porzuca dotychczasowe życie i wszystko, co znał.

Jennifer McCarthy to kobieta sukcesu. Wpływowa filantropka, bywalczyni elitarnych salonów, osoba doskonale odnajdująca się w świecie władzy i pieniędzy. Gdy Fernando niespodziewanie pojawia się w jej codzienności, jej idealnie poukładany świat zaczyna się chwiać. Miłość, która dotąd wydawała się romantyczna i bezpieczna, nagle staje się wyzwaniem.

Jessica Chastain w odważnej, niejednoznacznej roli

W rolę Jennifer wciela się Jessica Chastain, która po raz kolejny udowadnia, że nie boi się trudnych, nieoczywistych postaci. Jej bohaterka musi zmierzyć się z pytaniami, których dotąd unikała: czy naprawdę jest gotowa poświęcić swoją pozycję, reputację i komfort w imię miłości? I gdzie kończy się empatia, a zaczyna strach o własny świat?

Partnerujący jej Isaac Hernández, światowej klasy tancerz baletowy, debiutuje na dużym ekranie w roli Fernanda. Jego naturalność, fizyczność i emocjonalna prawda sprawiają, że relacja bohaterów jest intensywna i autentyczna.

Taniec jako język emocji

Balet odgrywa w „Dreams” szczególną rolę. To nie tylko zawód Fernanda, ale sposób wyrażania emocji, ambicji i pragnień. Ciało, ruch i dyscyplina stają się tu metaforą walki o lepsze życie. Franco wykorzystuje taniec, by opowiedzieć o nierównościach społecznych, zależnościach i władzy – bez moralizowania i bez łatwych odpowiedzi.

Kino, które zostawia ślad

„Dreams” to film intensywny, momentami niewygodny, ale bardzo aktualny. Porusza temat imigracji, klas społecznych i hipokryzji świata uprzywilejowanych. To opowieść o tym, jak piękne idee potrafią się kruszyć, gdy w grę wchodzi realne zagrożenie.

„Dreams” jest w kinach w całej Polsce od 9 stycznia 2026 roku. Warto zobaczyć ten film na dużym ekranie i dać się poruszyć historii, która na długo zostaje w pamięci.

