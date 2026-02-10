Trzy miesiące temu Dominika Tajner poddała się operacji brzucha. Teraz celebrytka pokazała w sieci, jak obecnie prezentuje się jej sylwetka. „Już jestem zadowolona”.

Do­­mi­­ni­­ka Ta­j­ner to có­r­ka tre­­ne­­ra sko­­ków na­r­cia­r­skich i pre­­ze­­sa Po­l­skie­­go Zwią­z­ku Na­r­cia­r­skie­­go Apo­­lo­­niu­­sza Ta­j­ne­­ra, a ta­k­że by­­ła żo­­na zna­­ne­­go wo­­ka­­li­­sty, Mi­­cha­­ła Wi­­śnie­w­skie­­go i menagerka zespołu Ich Tro­­je. Publiczność mogła ją poznać również dzięki udziałowi w popularnych programach rozrywkowych. Mowa tu między innymi o takich produkcjach jak „Ta­niec z gwia­z­dami”, czy „Age­n­t- Gwia­z­dy”. Na tym jednak nie koniec, bo już w marcu tego roku zobaczymy ją z kolei w 3. edycji show „Królowa Przetrwania”.

Dominika Tajner przeszła operację brzucha. „Już jestem zadowolona”

Dominika Tajner to jedna z tych gwiazd, która chętnie udziela się w mediach społecznościowych, a szczególnie na Instagramie. To właśnie tam chętnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia, przemyśleniami, a także zmianami, które zachodzą w jej wyglądzie i samopoczuciu. Ostatnio szczególnie dużo uwagi poświęca tematowi zdrowia, regeneracji organizmu oraz powrotu do formy po przebytej operacji.

Tajner wyznała niedawno, że przeszła operację plastyczną brzucha, czyli abdominoplastykę. Zabieg ten polega na usunięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej z brzucha, przywracający mu jędrność, płaski kształt i zdrowy wygląd.

Jestem chwiejna, bo jeszcze rany się goją, ale myślę, że będzie znowu kolejny kroczek w przyszłym roku i znowu poprawa formy. Pierwsze dwa tygodnie były dosyć ciężkie, głównie dlatego, że czułam się ograniczona w ruchach. W międzyczasie miałam przeprowadzkę, a jestem osobą, która lubi wszystko robić sama. Nie bardzo mogłam nic podnosić ani przesuwać, więc trochę mnie to ograniczało. Natomiast dochodzę do siebie

– zdradziła w grudniu w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.

Teraz- po upływie trzech miesięcy celebrytka uznała, że nadszedł już idealny moment na to, aby pochwalić się efektem zabiegu. W poniedziałek na oficjalnym Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie przedstawiające jej nowy brzuch.

Kochani, tak wygląda brzuszek trzy miesiące po pełnej abdominoplastyce brzucha. Na efekt końcowy jeszcze trzeba trochę poczekać, ale już jestem zadowolona

– przekazała swoim obserwatorom Tajner.

A Wy, jak oceniacie ten efekt?