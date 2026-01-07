Dominika Serowska wie, jak utrzymać zainteresowanie mediów. We wtorek, 6 stycznia ukochana Hakiela zorganizowała na swoim Instagramie serię Q&A. Wśród nadesłanych pytań nie mogło zabraknąć pytań o pracę. Czym zajmowała się Serowska zanim poznała Marcina Hakiela?

Do­mi­ni­ka Se­row­ska to obecna part­ner­ka znanego tan­ce­rza i by­łe­go mę­ża Ka­ta­rzy­ny Ci­cho­pe­k- Mar­ci­na Ha­kie­la. Pa­ra po raz pierw­szy spo­tka­ła się na stra­ga­nie z cze­­­­­­re­­­­­­śnia­­­­­­mi w momencie gdy gwiazdor kupował od niej owoce. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że to jedno przypadkowe spotkanie przerodzi się w coś więcej. Dziś Do­mi­ni­ka oraz Mar­cin są już po za­rę­czy­nach. Co więcej 4 grudnia 2024 r. para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko- synka i imieniu Ro­meo.

Dominika Serowska zdradza kim była w przeszłości. „Pracowałam w wielu branżach”

Ukochana Marcina Hakiela od początku wzbudzała niemałe zainteresowanie w mediach. Dominika dała się poznać jako niezwykle odważna, szczera i mająca swoje zdanie kobieta. Jej publiczne wypowiedzi nie raz wywoływały burzę w sieci- podczas jednego z wywiadów Serowska zdradziła między innymi, że nie dzieli swojej sypialni z Marcinem Hakielem. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie aspirująca celebrytka znalazła się na ustach wielu osób. Internauci z czasem chcieli zdobyć jeszcze więcej informacji o narzeczonej tancerza. Ogromną ciekawość od zawsze wzbudzała zawodowa przeszłość gwiazdy. Temat ten powrócił ponownie- tym razem podczas Q&A zorganizowanego przez celebrytkę na Instagramie.

Już chyba milion razy to mówiłam. Pracowałam w wielu branżach – w motoryzacji, w gastro, w turystyce, w mediach, w marketingu. Mam nadzieję, że to wystarczająca liczba zawodowych zajęć

– oznajmiła ukochana Hakiela.