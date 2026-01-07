Dominika Serowska ujawnia czym zajmowała się w przeszłości. „Pracowałam w wielu branżach”
Dominika Serowska wie, jak utrzymać zainteresowanie mediów. We wtorek, 6 stycznia ukochana Hakiela zorganizowała na swoim Instagramie serię Q&A. Wśród nadesłanych pytań nie mogło zabraknąć pytań o pracę. Czym zajmowała się Serowska zanim poznała Marcina Hakiela?
Dominika Serowska to obecna partnerka znanego tancerza i byłego męża Katarzyny Cichopek- Marcina Hakiela. Para po raz pierwszy spotkała się na straganie z czereśniami w momencie gdy gwiazdor kupował od niej owoce. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że to jedno przypadkowe spotkanie przerodzi się w coś więcej. Dziś Dominika oraz Marcin są już po zaręczynach. Co więcej 4 grudnia 2024 r. para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko- synka i imieniu Romeo.
Dominika Serowska zdradza kim była w przeszłości. „Pracowałam w wielu branżach”
Ukochana Marcina Hakiela od początku wzbudzała niemałe zainteresowanie w mediach. Dominika dała się poznać jako niezwykle odważna, szczera i mająca swoje zdanie kobieta. Jej publiczne wypowiedzi nie raz wywoływały burzę w sieci- podczas jednego z wywiadów Serowska zdradziła między innymi, że nie dzieli swojej sypialni z Marcinem Hakielem. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie aspirująca celebrytka znalazła się na ustach wielu osób. Internauci z czasem chcieli zdobyć jeszcze więcej informacji o narzeczonej tancerza. Ogromną ciekawość od zawsze wzbudzała zawodowa przeszłość gwiazdy. Temat ten powrócił ponownie- tym razem podczas Q&A zorganizowanego przez celebrytkę na Instagramie.
Już chyba milion razy to mówiłam. Pracowałam w wielu branżach – w motoryzacji, w gastro, w turystyce, w mediach, w marketingu. Mam nadzieję, że to wystarczająca liczba zawodowych zajęć
– oznajmiła ukochana Hakiela.