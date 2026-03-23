Dominika Serowska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat rodzicielstwa. W podcaście Julii Izmalkowej wyjawiła, co sądzi na temat bezstresowego wychowania. „Jest różnica między byciem rodzicem a byciem koleżanką ze szkoły” – podkreśliła celebrytka.

Dominika Serowska coraz lepiej odnajduje się w świecie show-biznesu. Partnerka tancerza Marcina Hakiela ma za sobą udział w takich programach telewizyjnych, jak „99 – gra o wszystko” czy „Królowa przetrwania”. Chętnie udziela też wywiadów i bierze udział w podcastach. W jednym z nich otworzyła się na temat macierzyństwa.

Dominika Serowska o wychowaniu dzieci: „Myślę, że to poszło w trochę niefajnym kierunku”

Dominika Serowska gościła ostatnio w podcaście Julii Izmalkowej „Matcha Talks”. W rozmowie opowiedziała m. in. o kulisach swojego bycia w show-biznesie i kontrowersjach, które wzbudza jej postać. Podzieliła się też swoimi poglądami dotyczącymi rodzicielstwa. Wyznała, że jej podejście do wychowania dzieci różni się od tego, którego zwolennikiem jest jej partner.

My mamy zupełnie inne wizje wychowawcze, dlatego śmieję się, że nie wiem, co będzie z młodym naszym. Ja jestem raczej radykalna. Uważam, że dzieci muszą mieć różne zasady wyznaczone, a Marcin ma bardzo dużo wyrozumiałości w stosunku do dzieci.

Powiedziała Dominika Serowska. Wyjawiła też, że jest przeciwniczką bezstresowego wychowania, wierzy za to w jasne wyznaczanie zasad.

źródło: www.instagram.com/psychomama_julia

Wychodzę z założenia, że jeżeli rodzic coś mówi do dziecka i o coś go prosi, to nie może zostać zlany pięć razy, tylko to dziecko ma się słuchać, ma iść i to zrobić. Od tego jest ten rodzic. Jest różnica między byciem rodzicem a byciem koleżanką ze szkoły.

Mówiła celebrytka. „Ja byłam wychowywana w latach 90., gdzie nie było czegoś takiego, jak bezstresowe wychowanie” – dodała. Partnerka tancerza nie ukrywała, że niepokoi ją, w jakim kierunku zmierza wielu współczesnych rodziców.

Ja byłam grzecznym dzieckiem, ale wiem, że potem weszła ta moda na to, żeby było bezstresowo, że na dziecko nie można nic powiedzieć, zwrócić uwagi. Myślę, że to poszło w trochę niefajnym kierunku. Musi być ten balans i środek tego, że nie można na wszystko sobie pozwolić.

Podsumowała.