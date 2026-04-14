Początki rzadko bywają usłane różami — i historia Dody tylko to potwierdza. Artystka wróciła wspomnieniami do czasów, gdy stawiała pierwsze kroki na scenie Teatru Buffo. Dziś jej nazwisko gwarantuje sukces, ale kiedyś za jeden spektakl otrzymywała niewielkie wynagrodzenie. Ile dokładnie zarabiała u Janusza Józefowicza?

Doda to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Swoją rozpoznawalność budowała latami, zaczynając od niewielkich scen i konsekwentnie rozwijając karierę muzyczną. Znana jest nie tylko z charakterystycznego głosu, ale również wyrazistej osobowości i odważnych wypowiedzi. Na przestrzeni lat wydała wiele hitów, a mowa tu między innymi o: „Nie daj się”, „Katharsis”, „Fake Love”, „Melodia ta”, „Nie żałuję”, czy „Pamiętnik”. Artystka może pochwalić się także licznymi nagrodami i wyróżnieniami, a jej koncerty pomimo długiego stażu na scenie wciąż przyciągają tłumy fanów.

Choć dziś Doda nie może narzekać na swoje wynagrodzenie to okazuje się, że jej start nie był łatwy. W najnowszym wywiadzie dla Eski zdradził, ile na początku kariery płacił jej Janusz Józefowicz. Wspominając pracę w Teatrze Buffo, przyznała, że jako nastolatka zarabiała zaledwie 70 zł za jeden spektakl. Choć dziś takie stawki mogą wydawać się symboliczne, artystka podkreśla, że początki wymagają pokory i zrozumienia swojej pozycji w branży.

Wydaje mi się, że debiutanci muszą mieć też trochę pokory w sobie. Ja przez pierwszych parę lat w Buffo grałam za 70 zł za spektakl, więc bez przesady. Na turbo zarobki przyjdzie jeszcze czas. Artyści muszą też zrozumieć tę drabinę, nawet nie tyle zarobków, co bycia ważnym

– wyznała w rozmowie z serwisem Eska.pl.

