Relacje Dody i Edyty Górniak od lat budzą niemałe emocje. Niedawno doszło między nimi do pojednania. Teraz spytano o to, czy mają ze sobą kontakt. Doda odpowiedziała wprost: „Z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu.”

Doda i Edyta Górniak należą do grona najbardziej cenionych polskich artystek. O tym, że nie łączą ich najlepsze relacje mówiono od lat. Do pojednania pomiędzy nimi doszło stosunkowo niedawno podczas jednego z odcinków „Tańca z gwiazdami”. Na zdjęciach, które szybko obiegły internet, uwieczniono moment, w którym wokalistki zamieniły ze sobą kilka słów. „Po dwudziestu latach takie pojednanie. Pogratulowała mi występu. Kilka słów wymieniłyśmy, bardzo króciutko, bo miałyśmy bardzo mało czasu.” – komentowała niedługo po tym wydarzeniu Edyta Górniak.

Doda o relacji z Edytą Górniak i przyjaźniach w show-biznesie

Niedawno artystki ponownie miały okazję spotkać się podczas Sylwestra w TVP. W rozmowie z serwisem Plotek Doda została zapytana o to, jakie relacje łączą ją z Edytą Górniak po symbolicznym geście pojednania.

Ja nie mam z nią bliskich relacji, ale ja w ogóle z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu. Od show-biznesu trzymam się z dala, ale to nie to, że kogoś nie lubię, czy lubię, tylko po prostu dla mojego zdrowia psychicznego, od dziecka, od kiedy się tutaj pojawiłam, wolę mieć dobrych znajomych tutaj, natomiast przyjaciół mam gdzie indziej.

Wyznała szczerze. Dodała jednak, że choć z żadną osobą z show-biznesu nie utrzymuje bliskich kontaktów, zawsze służy pomocą i wsparciem znajomym z branży.

Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba i trzeba komuś pomóc, czy pogadać, czy porozmawiać, ja zawsze jestem, natomiast bliskich kontaktów nie mam z nikim i dobrze mi z tym, bo mam po prostu swoją przestrzeń, żeby zachować zdrowe proporcje zdrowia psychicznego.

Wyjaśniła.

źródło: AKPA