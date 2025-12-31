Styczeń od lat kojarzy nam się z symbolicznym otwarciem nowego etapu w życiu i spisywaniem noworocznych postanowień. Paradoksalnie jednak to właśnie on bywa najgorszym momentem na wielkie, życiowe zmiany. Dlaczego? Wyjaśniamy.

„Nowy rok, nowa ja” to hasło, które przez lata dla wielu z nas stało się pustym frazesem. Mimo to, pytani o postanowienia noworoczne, wciąż wymieniamy zmianę nawyków żywieniowych, treningi trzy razy w tygodniu czy naukę nowego języka. Dlaczego realizacja planów okazuje się trudniejsza, niż zakładaliśmy? Przyczyn może być wiele — od presji społecznej, po… warunki panujące za oknem.

Styczeń a postanowienia noworoczne

Styczeń to dla wielu osób czas pełen wyzwań. Zdarza się, że rozpoczynamy go zmęczeni grudniowym nadmiarem: spotkań, emocji, wydatków i obowiązków. Zamiast energii do wprowadzania wielkich, życiowych zmian, mamy deficyty i silną potrzebę regeneracji. Na spadek motywacji wpływają też warunki panujące zimą. Krótkie dni, brak słońca i niskie temperatury za oknem mogą realnie obniżać nastrój i poziom energii. Nieprzypadkowo w tym czasie mówimy o january bluesie – stanie przygnębienia, którego wiele osób doświadcza właśnie na początku nowego roku.

Presja nowego początku

Na trudności w realizowaniu celów wpływa również fakt, że postanowienia noworoczne często nie wynikają z prawdziwej gotowości, lecz z presji społecznej. W styczniu dużo mówi się o zmianach i nowych początkach. Tymczasem te narzucone z zewnątrz rzadko okazują się trwałe – znacznie bardziej motywuje nas sens działania niż konkretna data w kalendarzu.

Zbyt duże cele, za mało cierpliwości

Wraz z początkiem nowego roku wiele osób próbuje zmienić całe swoje życie naraz. Chcemy jednocześnie regularnie chodzić na siłownię, zdrowo się odżywiać, dbać o idealną rutynę pielęgnacyjną i rozwój zawodowy. Rzeczywistość szybko weryfikuje te plany, szczególnie gdy nasze postanowienia są zero-jedynkowe — w myśl zasady „albo robię wszystko idealnie, albo wcale”.

Tymczasem prawdziwa zmiana to proces: nierówny, czasem chaotyczny, wymagający własnego rytmu, a nie perfekcji od pierwszego dnia.

Może lepszy moment to… dowolny moment?

Czy to oznacza, że lepiej nie robić postanowień noworocznych? Nic bardziej mylnego. Kluczem do zachowania równowagi jest zmiana myślenia. W obliczu presji społecznej, rozmów na temat celów i podsumowań warto pamiętać o tym, że styczeń nie musi być początkiem wielkich życiowych zmian. O wiele trwalsze mogą okazać się te wynikające z głębokiej potrzeby i wewnętrznej gotowości. Niezależnie od tego, czy zaczniesz wprowadzać je wraz z nowym rokiem, czy w lutym lub kwietniu, ważne są małe kroki i dawanie sobie prawa do błędów.