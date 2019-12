Rola w nominowanej do Oscara Zimnej Wojnie przyniosła Joannie Kulig międzynarodową sławę, otwierając drzwi do kariery w Hollywood. Ogromny sukces nie uderzył do głowy skromnej aktorce, która po urodzeniu pierwszego dziecka, usunęła się w cień, wciąż rozwijając jednak aktorską karierę. I już wkrótce, będziemy mogli podziwiać Kulig w serialu Netflixa, reżyserowanym przez Damiena Chazelle, reżysera La La Landu.

Rewelacyjna Joanna Kulig na Oscarach 2019. Wyglądała zjawiskowo!

Aktorka po długiej przerwie od bywania na ściankach, zaszczyciła swoim przybyciem świąteczną imprezę Vogue Polska. W charakterystycznym już dla siebie stylu wybrała skromną, ale bardzo elegancką stylizację, składającą się z ciemnego garnituru i czarnego golfu. Całość uzupełniła klasycznymi szpilkami, małą kopertówką i naturalnym, delikatnym makijażem.

Dwie stylizacje Joanny Kulig – która lepsza?

Stylizacja uwielbianej przez Polaków aktorki wzbudziła mieszane uczucia. Jedni zachwalali ją za prostotę i naturalność, drudzy z kolei radzili gwieździe zmienić zarówno stylistę, jak i wizażystę.

Co sądzicie?