Choć wydawało się, że panie zakopały już topór wojenny na dobre, to nic bardziej mylnego. Relacja Dody i Edyty Górniak znów stała się napięta. Co się stało?

Jeszcze niedawno wydawało się, że jedna z najgłośniejszych wojen w polskim show-biznesie wreszcie dobiegła końca. Po latach złośliwości, medialnych przytyków i wzajemnych uszczypliwości Doda i Edyta Górniak niespodziewanie zakopały topór wojenny. Ich spontaniczne pojednanie na planie „Tańca z gwiazdami” pod koniec 2024 r. wywołało prawdziwą sensację i sprawiło, że wielu fanów uwierzyło w nowy rozdział w relacji obu artystek…Niestety jak to często bywa w świecie gwiazd- sielanka nie trwała długo.

To już koniec przyjaźni Dody i Edyty Górniak?

Od pewnego czasu fani artystek zaczęli zauważać, że między piosenkarkami znów pojawił się pewien dystans. Wszystko zaczęło się od Edyty Górniak, która w jednym z wywiadów oznajmiła, że nie zamierza oglądać serialu dokumentalnego poświęconego Dodzie. Sama artystka wydawała się pozostawać niewzruszona i z uśmiechem deklarowała, że chętnie obejrzy film poświęcony Edycie. Dziś jednak wiadomo, że za tą pozornie niewinną deklaracją kryło się znacznie więcej emocji.

Jak podaje serwis Pudelek.pl dobre relacje pań należą już do przeszłości…Powodem ma być fragment dokumentu o Dodzie, w którym artystka wróciła wspomnieniami do wieloletniego konfliktu z Górniak. W produkcji pojawiają się archiwalne fragmenty programów i wypowiedzi, które przypominają początki medialnej wojny między wokalistkami. Widzowie mogą zobaczyć m.in. sceny z programu „Ranking Gwiazd”, w którym Edyta żartuje ze swojej młodszej koleżanki… Fragmenty przedstawione w serialu podobno mocno rozczarowały Edytę. Z jej perspektywy powrót do dawnych sporów i przedstawienie ich w takiej formie podważa sens pojednania, które wydarzyło się w „Tańcu z gwiazdami”. Wokalistka podobno naprawdę uwierzyła, że udało się zamknąć trudny rozdział i oczyścić atmosferę…

Edyta wierzy w moc wybaczania i stara się unikać niskich wibracji, których dostarczają konflikty i niesnaski. Otworzyła serce przed Dorotą podczas spontanicznego spotkania w „Tańcu z gwiazdami” i zaufała, że jej intencje są czyste. Niestety, Dorota mocno ją zawiodła, a negatywne przedstawienie Edyty w jej dokumencie było jak nóż w plecy. Ona inaczej pamięta ten konflikt i przede wszystkim to, iż latami znosiła cierpliwie podłe przytyki z jej ust. Nie można oczyścić relacji, jeśli ktoś truje ją brudami sprzed lat

– tłumaczyła Pudelkowi osoba z otoczenia wokalistki.

Myślicie, że ich przyjaźń uda się jeszcze naprawić?