W przestrzeni publicznej często pojawia się pytanie, czy Kościół katolicki dopuszcza możliwość rozwodu. Wiele osób posługuje się pojęciem „rozwodu kościelnego”, choć z punktu widzenia prawa kanonicznego jest to określenie niedopuszczalne. Jak wyjaśnia Michał Pełka, adwokat kościelny z Kancelarii Salomon Adwokaci Kościelni, Kościół katolicki nie przewiduje rozwodu w znaczeniu znanym z prawa cywilnego, ponieważ uznaje ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne za nierozerwalne.

W prawie kanonicznym istnieje jednak procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa, która polega nie na „rozwiązaniu” małżeństwa, lecz na ustaleniu, czy zostało ono ważnie zawarte. Sąd kościelny bada, czy w chwili składania przysięgi małżeńskiej istniały wszystkie warunki konieczne do zaistnienia ważnego sakramentu (podobnie jak w przypadku innych sakramentów). Jeżeli okaże się, że występowała przeszkoda kanoniczna lub wada zgody małżeńskiej, trybunał może orzec, że małżeństwo było nieważne, a wówczas uznaje się, że małżeństwa nigdy nie było.

Jak podkreśla mecenas Michał Pełka, proces ten nie polega na rozstrzyganiu winy za rozpad związku ani na ocenie wyłącznie późniejszych wydarzeń już z okresu małżeńskiego, takich jak zdrada czy konflikty małżeńskie. Kluczowe znaczenie mają okoliczności istniejące w momencie zawierania małżeństwa, w tym m.in. badanie czy któryś z nupturientów (narzeczonych) nie był dotknięty poważną niedojrzałością emocjonalną czy innym poważnym zaburzeniem psychicznym, powodującym brak zdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, lub nie symulował zgody małżeńskiej albo przynajmniej jednego z istotnych przymiotów małżeńskich, np. zakładał małżeństwo terminowe przez planowany rozwód.

Warto zaznaczyć, że stwierdzenie nieważności małżeństwa nie jest procedurą automatyczną i nie przysługuje każdej osobie po rozwodzie cywilnym, innymi słowy rozwód cywilny nie powoduje nieważności małżeństwa sakramentalnego. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a decyzja sądu kościelnego zapada dopiero po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego.

Podsumowując, Kościół katolicki nie udziela rozwodów, lecz dopuszcza możliwość stwierdzenia, że dane małżeństwo nigdy nie było ważnie zawarte. Dla wielu osób proces ten stanowi ważny krok w uporządkowaniu sytuacji życiowej – zarówno w wymiarze prawnym, jak i duchowym.

