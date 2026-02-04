Czekolada od zawsze kojarzy się z przyjemnością, ale ma w sobie coś jeszcze – potrafi inspirować. Jej zapach, kolor i forma od lat działają na wyobraźnię, nic więc dziwnego, że coraz częściej staje się punktem wyjścia do artystycznych opowieści. Właśnie z takiego spojrzenia narodziła się nowa wystawa czasowa „Romance au chocolat”, którą można zobaczyć w Fabryka Czekolady E.Wedel.

Autorką ekspozycji jest Mi­rel­la von Ch­ru­pek – ar­tyst­ka zna­na z mi­nia­tu­ro­wych dio­ram, w któ­rych zde­rza­ją się fan­ta­zja, no­stal­gia i sub­tel­ny hu­mor. Tym ra­zem stwo­rzy­ła pięć no­wych prac spe­cjal­nie dla mu­zeum, czy­niąc z cze­ko­la­dy nie tyl­ko ma­te­riał, ale i nar­ra­cyj­ny punkt wyj­ścia.

Miniaturowe światy pełne detali

„Ro­man­ce au cho­co­la­t” – tutaj każ­da z dio­ram jest osob­ną hi­sto­rią, peł­ną drob­nych ele­men­tów, fak­tur i zna­czeń. W „Za­ko­cha­nej Pa­rze” dwa wa­fel­ki od­gry­wa­ją sce­nę bal­ko­no­wą in­spi­ro­wa­ną „Ro­meo i Ju­lią”. W „Słod­kich za­pa­sa­ch” le­śne isto­ty od­kry­wa­ją w tra­wie we­dlow­skie cze­ko­lad­ki, a „Skarb pi­ra­tó­w” za­mie­nia pra­lin­kę w oce­anicz­ny klej­not strze­żo­ny przez kra­ba pi­ra­ta.

Są też bar­dziej sur­re­ali­stycz­ne wi­zje – „Ka­ka­owa Pla­ne­ta”, gdzie pian­ki Pta­sie Mlecz­ko® eks­plo­ru­ją ko­smicz­ny kra­jo­braz zbu­do­wa­ny z ka­kao, oraz „Cho­co Co­co”, in­spi­ro­wa­na świa­tem mo­dy i es­te­ty­ką El­sy Schia­pa­rel­li. Wszyst­ko w ska­li mi­kro, ale z ogrom­ną dba­ło­ścią o de­ta­le.

Sztuka bliska codzienności

Pra­ce Mi­rel­li von Ch­ru­pek od lat roz­po­zna­je się na pierw­szy rzut oka. Jej cha­rak­te­ry­stycz­na wraż­li­wość na­ro­dzi­ła się m.in. w słyn­nej war­szaw­skiej „Ga­blot­ce” – ulicz­nej ga­le­rii mi­nia­tur, któ­ra zy­ska­ła gro­no wier­nych ob­ser­wa­to­rów. W mu­zeum Fa­bry­ka Cze­ko­la­dy E.We­del ta es­te­ty­ka zy­sku­je no­wy kon­tekst, łą­cząc się z hi­sto­rią i sym­bo­li­ką jed­nej z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich ma­rek – E.We­del.

Sa­ma ar­tyst­ka pod­kre­śla, że pra­ca nad wy­sta­wą by­ła dla niej for­mą uciecz­ki od zi­mo­wej sza­ro­ści i oka­zją do stwo­rze­nia ja­snych, cie­płych świa­tów, któ­re ma­ją spra­wiać od­bior­com po pro­stu przy­jem­ność.

Muzeum, które stawia na współczesność

No­wa eks­po­zy­cja wpi­su­je się w szer­szą mi­sję mu­zeum, któ­re obok wy­sta­wy sta­łej i warsz­ta­tów roz­wi­ja tak­że wła­sną ko­lek­cję sztu­ki oraz re­gu­lar­nie współ­pra­cu­je z pol­ski­mi ar­ty­sta­mi. „Ro­man­ce au cho­co­la­t” jest kon­ty­nu­acją tej dro­gi i ko­lej­nym do­wo­dem na to, że prze­strzeń zwią­za­na z mar­ką mo­że być jed­no­cze­śnie miej­scem dia­lo­gu z no­wo­cze­sną sztu­ką.

Wy­sta­wa „Ro­man­ce au cho­co­la­t” po­trwa do 16 kwiet­nia 2026 ro­ku. Moż­na ją oglą­dać w ra­mach stan­dar­do­we­go zwie­dza­nia mu­zeum Fa­bry­ka Cze­ko­la­dy E.We­del przy Alei We­dla 5 w War­sza­wie, a tak­że pod­czas spe­cjal­nych opro­wa­dzań z udzia­łem au­tor­ki, ku­ra­tor­ki wy­sta­wy An­ny Gro­cho­wiak oraz dy­rek­to­ra mu­zeum Roberta Zydla. Bi­le­ty do­stęp­ne są w ka­sie biletowej oraz on­li­ne.

To pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy lu­bią sztu­kę z przy­mru­że­niem oka i ce­nią so­bie hi­sto­rie opo­wie­dzia­ne w nie­oczy­wi­sty spo­sób – na­wet je­śli miesz­czą się w ga­blo­cie.

Materiał powstał we współpracy z marką E.Wedel