Czekolada jako bohaterka sztuki. Nowa wystawa czasowa w muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel
Czekolada od zawsze kojarzy się z przyjemnością, ale ma w sobie coś jeszcze – potrafi inspirować. Jej zapach, kolor i forma od lat działają na wyobraźnię, nic więc dziwnego, że coraz częściej staje się punktem wyjścia do artystycznych opowieści. Właśnie z takiego spojrzenia narodziła się nowa wystawa czasowa „Romance au chocolat”, którą można zobaczyć w Fabryka Czekolady E.Wedel.
Autorką ekspozycji jest Mirella von Chrupek – artystka znana z miniaturowych dioram, w których zderzają się fantazja, nostalgia i subtelny humor. Tym razem stworzyła pięć nowych prac specjalnie dla muzeum, czyniąc z czekolady nie tylko materiał, ale i narracyjny punkt wyjścia.
Miniaturowe światy pełne detali
„Romance au chocolat” – tutaj każda z dioram jest osobną historią, pełną drobnych elementów, faktur i znaczeń. W „Zakochanej Parze” dwa wafelki odgrywają scenę balkonową inspirowaną „Romeo i Julią”. W „Słodkich zapasach” leśne istoty odkrywają w trawie wedlowskie czekoladki, a „Skarb piratów” zamienia pralinkę w oceaniczny klejnot strzeżony przez kraba pirata.
Są też bardziej surrealistyczne wizje – „Kakaowa Planeta”, gdzie pianki Ptasie Mleczko® eksplorują kosmiczny krajobraz zbudowany z kakao, oraz „Choco Coco”, inspirowana światem mody i estetyką Elsy Schiaparelli. Wszystko w skali mikro, ale z ogromną dbałością o detale.
Sztuka bliska codzienności
Prace Mirelli von Chrupek od lat rozpoznaje się na pierwszy rzut oka. Jej charakterystyczna wrażliwość narodziła się m.in. w słynnej warszawskiej „Gablotce” – ulicznej galerii miniatur, która zyskała grono wiernych obserwatorów. W muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel ta estetyka zyskuje nowy kontekst, łącząc się z historią i symboliką jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek – E.Wedel.
Sama artystka podkreśla, że praca nad wystawą była dla niej formą ucieczki od zimowej szarości i okazją do stworzenia jasnych, ciepłych światów, które mają sprawiać odbiorcom po prostu przyjemność.
Muzeum, które stawia na współczesność
Nowa ekspozycja wpisuje się w szerszą misję muzeum, które obok wystawy stałej i warsztatów rozwija także własną kolekcję sztuki oraz regularnie współpracuje z polskimi artystami. „Romance au chocolat” jest kontynuacją tej drogi i kolejnym dowodem na to, że przestrzeń związana z marką może być jednocześnie miejscem dialogu z nowoczesną sztuką.
Wystawa „Romance au chocolat” potrwa do 16 kwietnia 2026 roku. Można ją oglądać w ramach standardowego zwiedzania muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel przy Alei Wedla 5 w Warszawie, a także podczas specjalnych oprowadzań z udziałem autorki, kuratorki wystawy Anny Grochowiak oraz dyrektora muzeum Roberta Zydla. Bilety dostępne są w kasie biletowej oraz online.
To propozycja dla tych, którzy lubią sztukę z przymrużeniem oka i cenią sobie historie opowiedziane w nieoczywisty sposób – nawet jeśli mieszczą się w gablocie.
