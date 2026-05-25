Czas na ognistą pełnię, która nie pozwoli już dłużej zamiatać emocji pod dywan. W powietrzu unosi się niepokój, ale i ekscytacja — jak przed podróżą, która może zmienić wszystko. Pełnia w Strzelcu otwiera drzwi do prawdy, nawet tej, której dotąd baliśmy się wypowiedzieć na głos. Niektóre znaki poczują nagły przypływ odwagi, inne — potrzebę ucieczki od tego, co stało się zbyt ciasne. Jedno jest pewne: ta astrologiczna kulminacja przyniesie wielkie emocje i jeszcze większe przebudzenia.

Pełnia Księżyca to jedno z najbardziej magnetyzujących zjawisk astrologicznych, które regularnie pojawia się na naszym niebie raz, a czasem nawet dwa razy w miesiącu. W tym wyjątkowym momencie ziemski satelita ustawia się naprzeciwko Słońca, tworząc tak zwaną opozycję. Energia pełni od wieków uznawana jest za intensywną i przełomową — to właśnie wtedy emocje dochodzą do głosu, a nasza intuicja działa wyjątkowo mocno. Wiele osób odczuwa wyraźny przypływ energii, większą wrażliwość na otoczenie, problemy ze snem, a nawet bezsenność. To czas kulminacji, domykania pewnych etapów i konfrontacji z tym, co przez długi czas pozostawało ukryte pod powierzchnią.

Pełnia Księżyca w Strzelcu. Co oznacza i kiedy wypada?

Nadchodząca wielkimi krokami pełnia Księżyca najczęściej określana jest jako Kwiatowa Pełnia i wypada dokładnie 31 maja o godzinie 10:43 czasu polskiego. Jej nazwa nawiązuje do momentu w roku, w którym natura osiąga swój najbardziej intensywny rozkwit. To czas obfitości, dojrzewania i budzącej się do życia energii, dlatego majowa pełnia od wieków symbolicznie łączona była z wzrostem, zmianą i nowym początkiem.

Ognista pełnia

Tym razem astrologiczna atmosfera stanie się jednak znacznie bardziej ognista, bo Księżyc znajdzie się w znaku Strzelca — jednym z najbardziej ekspansywnych i nieprzewidywalnych znaków zodiaku. Z uwagi na to, że w trakcie pełni nasz satelita znajdzie się właśnie w tym żywiole, rzuci światło na kwestie związane z wolnością, podróżami, prawdą, duchowością i poszukiwaniem sensu życia. Strzelec nie znosi stagnacji. Nie toleruje półprawd, relacji opartych na niedomówieniach ani sytuacji, w których trzeba tłumić własne pragnienia, by dopasować się do oczekiwań innych.

To pełnia ludzi, którzy od dawna czują, że stoją w miejscu, choć ich serce wyrywa się gdzieś dalej. Może przynieść nagłe decyzje, potrzebę zmiany kierunku, spontaniczne podróże albo rozmowy, które raz na zawsze zmienią dynamikę relacji. Energia Strzelca działa jak iskra — inspiruje do odwagi, szczerości i życia na własnych zasadach. Pod jej wpływem wiele osób zacznie zadawać sobie pytania o to, czy naprawdę są tam, gdzie chcą być. Czy żyją w zgodzie ze sobą. Czy ich codzienność nadal ich rozwija.

To również doskonały moment na rozwój duchowy, naukę i wychodzenie poza własne ograniczenia. Strzelec patronuje wszystkiemu, co poszerza horyzonty — zarówno tym dosłownym, jak i emocjonalnym. W czasie tej pełni możemy silniej odczuwać potrzebę wolności, niezależności i autentyczności. To energia, która nie pozwala już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, jeśli w głębi duszy czujemy coś zupełnie innego.

Pełnia Księżyca w znaku Strzelca. Te znaki odczują ją najmocniej

Najmocniej działanie tej pełni odczują oczywiście osoby spod znaku Strzelca. To dla nich może być moment przełomu, odważnych decyzji i emocjonalnego przebudzenia. Wszechświat wyjątkowo mocno skieruje reflektor właśnie na ich potrzeby, marzenia i pragnienie wolności. Intensywnie energię pełni odczują także Bliźnięta — znak pozostający w astrologicznej opozycji do Strzelca. Dla nich będzie to czas ważnych rozmów, redefinicji relacji i konfrontacji z własną prawdą.

Nie można jednak zapominać o pozostałych znakach ognistych — Lwach i Baranach. One również mogą poczuć przypływ motywacji, odwagi i wewnętrznego ognia, który popchnie je do działania. Ta pełnia sprzyja wychodzeniu z cienia, realizowaniu marzeń i odcinaniu się od wszystkiego, co ogranicza. Bo Strzelec nie pyta, czy jesteś gotowy na zmianę. On po prostu otwiera drzwi i zachęca, by w końcu zrobić krok w stronę życia, którego naprawdę się pragnie.