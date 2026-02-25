Pomimo tego, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu pod koniec października 2025 r., to dopiero teraz udali się w podróż poślubną. Co dokładnie robią w Egipcie? Prezenterka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy zamieszczając w sieci kilka kadrów.

Ka­ta­rzy­na Ci­cho­pek i Ma­ciej Ku­rza­jew­ski to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych par w pol­skim sho­w-bi­zne­sie. Związek prezenterów od początku wzbudzał nie­ma­łe kon­tro­wer­sje, a wiele osób wró­ży­ło im szybki koniec. Tak się jednak nie stało- pa­ra sta­nę­ła na ślu­b­nym ko­­bie­r­cu 25 pa­­ździe­r­ni­­ka 2025 r. Uro­czy­stość od­by­ła się w ma­low­ni­czej oko­li­cy Po­le­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go- w ho­te­lu Drob w Ur­szu­li­nie. W tym szcze­gól­nym dniu pre­zen­te­rzy mo­gli li­czyć na obec­ność wie­lu przy­ja­ciół zna­nych ze świa­ta sho­w- bi­zne­su. Na ich ślu­bie nie mogło zabraknąć Ma­te­usza Ges­slera, Ewy Wa­cho­wicz, Edwarda Misz­czaka, Jo­an­ny Kur­skiej, Mo­ni­ki Py­rek, Agniesz­ka Hy­ży, czy Ma­cieja Rocka.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ruszyli w podróż poślubną. Teraz chwalą się zdjęciami

Pomimo tego, że od ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego minęło już kilka miesięcy to para dopiero teraz zdecydowała się na podróż poślubną. Prowadzący „Halo, tu Polsat” co prawda już wcześniej odbyli kilka wycieczek (niedługo po uroczystości udali się do USA Chin, czy Turcji), jednak żadna z tych podróży nie była ich „honeymoon”. Na prawdziwą podróż poślubną zdecydowali się dopiero teraz.

We wtorek na oficjalnym Instagramie Katarzyny Cichopek pojawiły się zdjęcia z ciepłego Egiptu.

Honeymoon – Part One

– podpisała fotografie prezenterka.

Z relacji udostępnionej w sieci możemy dowiedzieć się, że para odwiedziła już między innymi muzeum w Gizie.

A Wam jak podoba się fotorelacja prezenterki?