Cichopek i Kurzajewski są już w Egipcie. Tak wygląda ich podróż poślubna
Pomimo tego, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu pod koniec października 2025 r., to dopiero teraz udali się w podróż poślubną. Co dokładnie robią w Egipcie? Prezenterka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy zamieszczając w sieci kilka kadrów.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Związek prezenterów od początku wzbudzał niemałe kontrowersje, a wiele osób wróżyło im szybki koniec. Tak się jednak nie stało- para stanęła na ślubnym kobiercu 25 października 2025 r. Uroczystość odbyła się w malowniczej okolicy Poleskiego Parku Narodowego- w hotelu Drob w Urszulinie. W tym szczególnym dniu prezenterzy mogli liczyć na obecność wielu przyjaciół znanych ze świata show- biznesu. Na ich ślubie nie mogło zabraknąć Mateusza Gesslera, Ewy Wachowicz, Edwarda Miszczaka, Joanny Kurskiej, Moniki Pyrek, Agnieszka Hyży, czy Macieja Rocka.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ruszyli w podróż poślubną. Teraz chwalą się zdjęciami
Pomimo tego, że od ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego minęło już kilka miesięcy to para dopiero teraz zdecydowała się na podróż poślubną. Prowadzący „Halo, tu Polsat” co prawda już wcześniej odbyli kilka wycieczek (niedługo po uroczystości udali się do USA Chin, czy Turcji), jednak żadna z tych podróży nie była ich „honeymoon”. Na prawdziwą podróż poślubną zdecydowali się dopiero teraz.
We wtorek na oficjalnym Instagramie Katarzyny Cichopek pojawiły się zdjęcia z ciepłego Egiptu.
Honeymoon – Part One
– podpisała fotografie prezenterka.
Z relacji udostępnionej w sieci możemy dowiedzieć się, że para odwiedziła już między innymi muzeum w Gizie.
A Wam jak podoba się fotorelacja prezenterki?