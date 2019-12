Chociaż jeszcze do niedawna buty z kwadratowym noskiem były uważane za mało atrakcyjnie, sytuacja w modzie zmienia się dynamicznie. Ich wielki powrót był więc tylko kwestią czasu, tym bardziej, że lata 90. ponownie zawitały w naszych stylizacjach.

Zarówno w trendach letnich, jak i propozycjach na zimę, buty z kwadratowym noskiem są prawdziwą modową perełką. Uwielbiane w szczególności wśród fashionistek, doczekały się jednak dosyć ironicznego porównania. Chodzi o jeden, konkretny model.

Buty Bottega Veneta mają wszystko to, co powinny, by wpisać się w trendy – modny nosek, kolor i obcas. Według Lyst Index były one najbardziej poszukiwanym produktem dla kobiet na całym świecie, a ponad 27 000 osób szukało ich online przez kilka miesięcy.

Mimo niewątpliwie wielkiego sukcesu, wielu internautów nie mogło przestać porównywać ich do… makaronu. I rzeczywiście, oprócz wszystkich cech, które uczyniły sandałki najmodniejszym modelem butów w sezonie letnim, trudno nie zauważyć podobieństwa. Mają żółty kolor i kształt makaronu noodle.