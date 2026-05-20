Bogdan Trojanek po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania mediów, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Lider zespołu Terne Roma otworzył drzwi swojej imponującej posiadłości i pokazał, jak wygląda jego codzienność. Wnętrza pełne złotych akcentów, eleganckich dekoracji i pałacowego przepychu robią ogromne wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Czy to jedynie zamiłowanie do luksusu, czy może element głęboko zakorzenionej romskiej tradycji?

Bogdan Trojanek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci romskiej sceny muzycznej w Polsce. Piosenkarz, kompozytor i autor tekstów od lat związany jest z zespołem Terne Roma, znanym również jako „Młodzi Cyganie”. Artysta wychował się w wielodzietnej romskiej rodzinie, a muzyka od najmłodszych lat była obecna w jego życiu. Ogólnopolską popularność przyniosły mu sukcesy podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Piosenki Romów w Ciechocinku, gdzie jego grupa zdobyła komplet najważniejszych nagród. Trojanek znany jest również pod pseudonimem „Biały Cygan” i od lat angażuje się w działalność społeczną. Pełni funkcję prezesa Królewskiej Fundacji Romów, a od 2015 roku działa także w rządowej komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W swoim życiu miał okazję spotykać się z wieloma ważnymi osobistościami, w tym z byłym prezydentem Andrzejem Dudą.

Przepych i luksus. Tak wygląda dom Bogdana Trojanka

W ostatnich tygodniach media ponownie zainteresowały się Bogdanem Trojankiem za sprawą rodzinnych powiązań z Viki Gabor. Młoda gwiazda poślubiła bowiem jego wnuczka — Giovanniego Trojanka, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów i kolorowej prasy. Nic więc dziwnego, że ekipa „Dzień Dobry TVN” postanowiła sprawdzić, jak mieszka dziadek rodziny, o której zrobiło się tak głośno.

Posiadłość Bogdana Trojanka od razu przykuwa uwagę rozmachem i bogactwem detali. W domu dominują błyszczące dodatki, ozdobne meble oraz charakterystyczne złote akcenty, które pojawiają się niemal w każdym pomieszczeniu. Całość przypomina bardziej elegancką rezydencję niż zwykły dom rodzinny. Widać, że gospodarz ceni wyrazisty styl i nie boi się odważnych aranżacji.

Sam Bogdan Trojanek podkreśla jednak, że za wystawnym wystrojem kryje się przede wszystkim rodzinne ciepło i otwartość na innych ludzi. Jak zaznaczył, dom został stworzony z myślą o bliskich oraz osobach potrzebujących wsparcia.

To jest dom stworzony na miłości, również do zwierząt. Jako fundacja, bo też jestem prezesem Królewskiej Fundacji Romów, prowadzimy otwarty dom dla ludzi skrzywdzonych, dla młodzieży, która trafiła na ulicę

– zdradził Trojanek.

Artysta odniósł się także do charakterystycznego zamiłowania Romów do złota i bogatych zdobień. Jak podkreślił, nie chodzi o przesadę czy chęć popisywania się majątkiem, ale o ważny element romskiej tożsamości i tradycji.

Ludzie tak mówią: „dlaczego Cyganie chodzą w złocie?”. To nie jest popisywanie się czy jakiś kicz, tylko my to po prostu lubimy (…) To jest część naszej kultury. Przywędrowaliśmy ze złotymi cekinami z dalekich Indii.

Luksus widoczny jest nie tylko we wnętrzach. Na podjeździe posesji uwagę zwraca także efektowny samochód z charakterystycznym złotym wykończeniem na masce, który idealnie wpisuje się w estetykę całego domu.

Choć dla wielu osób wnętrza domu Bogdana Trojanka mogą wydawać się przesadnie wystawne, dla niego samego to przede wszystkim przestrzeń pełna rodzinnego ciepła, tradycji i romskiej kultury.

źródło: dziendobry.tvn.pl

