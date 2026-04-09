Blanka Lipińska gościła w najnowszym odcinku podcastu „Z bliska”. W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan poruszyła wiele trudnych tematów. Podzieliła się też szczerym wyznaniem o swoim podejściu do posiadania dzieci. Celebrytka wyjawiła, że jeszcze w tym roku zamierza poddać się sterylizacji.

Blanka Lipińska to autorka bestsellerowych powieści, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Celebrytka otwarcie wypowiada się na trudne tematy. Ostatnio była gościnią podcastu „Z bliska”, który prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. W rozmowie opowiedziała między innymi o swoich książkach, które przyniosły jej ogromny sukces czy relacji z obecnym partnerem. Nie zabrakło też szczerego wyznania dotyczącego macierzyństwa.

Blanka Lipińska nie chce mieć dzieci. Planuje sterylizację

Blanka Lipińska od pewnego czasu otwarcie mówi o tym, że nie chce mieć dzieci. W podcaście „Z bliska” wyjawiła, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego planuje poddać się sterylizacji. Celebrytka wyjaśniła, że zabieg będzie wykonany za granicą.

W tym roku będę chciała pojechać do Czech, ponieważ polskie prawo, niestety, pozwala mężczyznom na wazektomię, legalną i tanią. A ja, żeby się wysterylizować, muszę pojechać, właściwie chyba do każdego kraju europejskiego innego niż Polska, zapłacić za to dwa tys. euro i dopiero wtedy mogę zrobić to legalnie.

Wyznała. Opowiedziała też o powodach swojej decyzji. „Chcę mieć już spokój w głowie, bo jestem pewna, że tego nie chcę. Skoro mój kraj jest w stanie wtrącać się w moje życie intymne i w moją macicę, to ja sobie pojadę do innego kraju, gdzie ludzie szanują, że ktoś może nie chcieć” – podsumowała.