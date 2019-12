Bella Hadid nie przestaje zaskakiwać. Modelka znowu poddała się drastycznej metamorfozie. Po przefarbowaniu włosów na ciepły, miodowy blond i ich znacznym skróceniu 23-latka znów powróciła do długich, ciemnych pasm. Ale jak się okazuje to wcale nie koniec jej zmian wizerunku.

Bella Hadid w nowej fryzurze. Wygląda jak Kim Kardashian

Bella znów zaskoczyła fanów pokazując się w platynowych włosach w kampanii reklamowej Aleksandra Wanga. Cały jej wygląd jest perfekcyjnie dopasowany do lodowego odcienia blondu. Czerwona szminka i rozświetlacz na kościach policzkowych to idealnie zestawienie do nowego wyglądu Hadid.

Fani Belli od razu zauważyli podobieństwo do Daenerys z serialu Gra o tron. Prawdopodobnie tak spektakularna zmiana jest tylko tymczasowa, a nowy platynowy kolor włosów to zasługa peruki.

To nie pierwszy raz, kiedy Bella Hadid pokazała się w platynowych włosach. W 2016 roku pojawiła się na okładce magazynu Paper, w którym również pozowała w bardzo jasnych blond włosach. To jednak nie zmienia faktu, że jest to jedna z największych metamorfoz ostatnich kilku miesięcy.