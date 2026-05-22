Od momentu, w którym sama zostałam mamą, 26 maja ma dla mnie jeszcze większe znaczenie. Co roku celebruję ten dzień ze swoją mamą i wybieram dla niej prezenty, które zostaną z nią na dłużej i pozwolą jej zadbać o siebie. Oto moje TOP 10 pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki.

Co kupić mamie na Dzień Matki – to pytanie, które zadajemy sobie co roku o tej samej porze. Kwiaty i czekoladki to sprawdzony sposób na to, by powiedzieć: “Dziękuję, że jesteś”, ale jeśli szukasz bardziej oryginalnych pomysłów na prezent, idealnym wyborem mogą okazać się kosmetyki, które stają się wymarzonym pretekstem dla chwil bezcennego relaksu i troski o siebie. Co wybrać? Na mojej liście znalazły się jej ulubione perfumy, pięknie pachnące kosmetyki do ciała, dobre kremy przeciwzmarszczkowe czy zestaw do domowego manicure. Wybrałam 10 rzeczy idealnych do podarowania 26 maja.

1 Perfumy Armani Si Kup teraz Jeśli mowa o prezentach na dzień mamy, perfumy to klasyka gatunku. Ja wybieram ulubiony zapach mojej mamy, czyli Armani Si. Ta kompozycja, która łączy świeżość róży, frezji i bergamotki z delikatnymi nutami wanilii i piżma, to elegancja w czystej postaci.

2 Kolagen Kup teraz Kolagenową kurację na 30 dni daję mamie na Dzień Matki od dwóch albo trzech lat. W tych shotach od Pasieki Rodziny Sadowskich zamknięto same dobroci dla zdrowej skóry, włosów, paznokci i stawów, a poza tym mają pyszny, słodko-kwaśny, truskawkowy smak.

3 Lakiery do domowego manicure Kup teraz Powrót do klasycznych lakierów do paznokci stał się faktem. Obie z mamą zrezygnowałyśmy z hybrydy na rzecz dobrej jakości odżywek. Te od francuskiej marki Manucurist dają salonowy efekt bez uszkadzania naturalnej płytki. Klasa sama w sobie.

4 Esencja z karnozyną Kup teraz Ten kosmetyk to ideał dla wszystkich mam, które nie lubią ciężkich, bogatych kremów przeciwzmarszczkowych, ale chcą zadbać o pielęgnację anti-aging. Koreańska esencja marki Cliv ma ultra lekką formułę, która przyjemnie nawilża, poprawia napięcie skóry i przywraca jej blask. Idealna pod makijaż.

5 Rozświetlający rem do rąk Kup teraz Różowy krem do rąk od marki Swederm stał się viralem na TikToku i moim osobistym faworytem, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do prezentu na Dzień Mamy. Nie tylko długotrwale nawilża, ale też delikatnie rozświetla skórę.

6 Kaszmirowe masło do ciała Kup teraz Dzień Mamy zbiega się w czasie z pierwszymi temperaturami powyżej dwudziestu stopni za oknem. To dobry moment na to, by z czułością zadbać o pielęgnację ciała. Pomoże to jedwabiste masło do ciała z proteinami kaszmiru. Otula skórę miękkością i kojącym zapachem.

7 Odżywka do włosów suchych i zniszczonych Kup teraz Moja mama od lat farbuje włosy, dlatego kosmetyki, które pomagają zadbać o ich kondycję, to zawsze dobry pomysł na prezent z okazji Dnia Matki. W tym roku wybrałam odżywkę, która wzmacnia pasma i uzależnia przepięknym zapachem luksusowych perfum.

8 Lekki krem przeciwzmarszczkowy Kup teraz Dobry lekki krem przeciwzmarszczkowy to must-have w kosmetyczce mamy. Na prezent idealnie sprawdzi się ten z białkiem biomimetycznym, które stymuluje regenerację skóry, i kompleksem olejów roślinnych. Redukuje oznaki starzenia i przywraca skórze komfort.

9 Kuracja przeciw wypadaniu włosów Kup teraz Przy wyborze prezentu na Dzień Mamy warto dokładnie wsłuchać się w jej potrzeby, o których często wspomina w codziennych rozmowach. Moja zmaga się z nadmiernym wypadaniem włosów, stąd pomysł na zakup kuracji, która nie tylko ogranicza wypadanie, ale też stymuluje wzrost. Ten preparat od Pharmaceris ma ocenę 4,9/5 przy blisko 300 recenzjach.