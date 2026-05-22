Beauty prezenty na dzień mamy, które wybieram jako redaktorka urody. 10 sprawdzonych poleceń, które mówią więcej niż słowa
Od momentu, w którym sama zostałam mamą, 26 maja ma dla mnie jeszcze większe znaczenie. Co roku celebruję ten dzień ze swoją mamą i wybieram dla niej prezenty, które zostaną z nią na dłużej i pozwolą jej zadbać o siebie. Oto moje TOP 10 pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki.
Co kupić mamie na Dzień Matki – to pytanie, które zadajemy sobie co roku o tej samej porze. Kwiaty i czekoladki to sprawdzony sposób na to, by powiedzieć: “Dziękuję, że jesteś”, ale jeśli szukasz bardziej oryginalnych pomysłów na prezent, idealnym wyborem mogą okazać się kosmetyki, które stają się wymarzonym pretekstem dla chwil bezcennego relaksu i troski o siebie. Co wybrać? Na mojej liście znalazły się jej ulubione perfumy, pięknie pachnące kosmetyki do ciała, dobre kremy przeciwzmarszczkowe czy zestaw do domowego manicure. Wybrałam 10 rzeczy idealnych do podarowania 26 maja.
Perfumy Armani Si
Jeśli mowa o prezentach na dzień mamy, perfumy to klasyka gatunku. Ja wybieram ulubiony zapach mojej mamy, czyli Armani Si. Ta kompozycja, która łączy świeżość róży, frezji i bergamotki z delikatnymi nutami wanilii i piżma, to elegancja w czystej postaci.
Kolagen
Kolagenową kurację na 30 dni daję mamie na Dzień Matki od dwóch albo trzech lat. W tych shotach od Pasieki Rodziny Sadowskich zamknięto same dobroci dla zdrowej skóry, włosów, paznokci i stawów, a poza tym mają pyszny, słodko-kwaśny, truskawkowy smak.
Lakiery do domowego manicure
Powrót do klasycznych lakierów do paznokci stał się faktem. Obie z mamą zrezygnowałyśmy z hybrydy na rzecz dobrej jakości odżywek. Te od francuskiej marki Manucurist dają salonowy efekt bez uszkadzania naturalnej płytki. Klasa sama w sobie.
Esencja z karnozyną
Ten kosmetyk to ideał dla wszystkich mam, które nie lubią ciężkich, bogatych kremów przeciwzmarszczkowych, ale chcą zadbać o pielęgnację anti-aging. Koreańska esencja marki Cliv ma ultra lekką formułę, która przyjemnie nawilża, poprawia napięcie skóry i przywraca jej blask. Idealna pod makijaż.
Rozświetlający rem do rąk
Różowy krem do rąk od marki Swederm stał się viralem na TikToku i moim osobistym faworytem, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do prezentu na Dzień Mamy. Nie tylko długotrwale nawilża, ale też delikatnie rozświetla skórę.
Kaszmirowe masło do ciała
Dzień Mamy zbiega się w czasie z pierwszymi temperaturami powyżej dwudziestu stopni za oknem. To dobry moment na to, by z czułością zadbać o pielęgnację ciała. Pomoże to jedwabiste masło do ciała z proteinami kaszmiru. Otula skórę miękkością i kojącym zapachem.
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych
Moja mama od lat farbuje włosy, dlatego kosmetyki, które pomagają zadbać o ich kondycję, to zawsze dobry pomysł na prezent z okazji Dnia Matki. W tym roku wybrałam odżywkę, która wzmacnia pasma i uzależnia przepięknym zapachem luksusowych perfum.
Lekki krem przeciwzmarszczkowy
Dobry lekki krem przeciwzmarszczkowy to must-have w kosmetyczce mamy. Na prezent idealnie sprawdzi się ten z białkiem biomimetycznym, które stymuluje regenerację skóry, i kompleksem olejów roślinnych. Redukuje oznaki starzenia i przywraca skórze komfort.
Kuracja przeciw wypadaniu włosów
Przy wyborze prezentu na Dzień Mamy warto dokładnie wsłuchać się w jej potrzeby, o których często wspomina w codziennych rozmowach. Moja zmaga się z nadmiernym wypadaniem włosów, stąd pomysł na zakup kuracji, która nie tylko ogranicza wypadanie, ale też stymuluje wzrost. Ten preparat od Pharmaceris ma ocenę 4,9/5 przy blisko 300 recenzjach.
Peeling do ciała o zapachu białych kwiatów
Złuszcza martwy naskórek i pozostawia skórę aksamitnie gładką. Ten cukrowy peeling do ciała o zapachu białych kwiatów to kosmetyk, który będzie doskonałym podarunkiem na Dzień Mamy. Pachnie jaśminem, lawendą i bergamotką.