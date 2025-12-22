Życie Barona zmieniło się diametralnie w maju 2024 r., kiedy na świat przyszło jego pierwsze dziecko- synek Leonard. Teraz dumny tata publikuje rodzinne kadry na Instagramie i zapewnia: „Dzięki niemu wciąż wierzę w miłość”.

Ale­k­sa­n­der Mi­l­wi­­w- Ba­­ron, zna­­ny głównie ja­­ko Ba­­ron, to je­­den z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych po­l­skich mu­­zy­­ków. Gi­­ta­­rzy­­sta, ko­m­po­­zy­­tor i wspó­ł­twó­r­ca ze­­spo­­łu Afro­­me­n­tal od lat jest obe­c­ny na sce­­nie, a je­­go cha­­ra­k­te­­ry­­sty­cz­ny styl i cha­­ry­­zma przy­­cią­­ga­­ją ogro­m­ne rze­­sze fa­­nów. Ba­­ron od wie­­lu lat spe­ł­nia się ta­k­że w ro­­li tre­­ne­­ra „The Vo­­i­ce of Po­­la­n­d”, a je­śli cho­dzi o ży­cie pry­wat­ne mu­zy­ka to obec­nie jest zwią­za­ny z in­flu­en­cer­ką i by­łą mo­del­ką- San­drą Ku­bic­ką.

Baron chwali się zdjęciami z synkiem. „Dzięki niemu wciąż wierzę w miłość”

W maju 2024 r. życie muzyka zmieniło się diametralnie- na świat przyszedł jego syn Leonard, którego matką jest popularna modelka, a teraz także influencerka Sandra Kubicka. Niestety wszystko wskazuje na to, że w ich związku nie dzieje się najlepiej. Jakiś czas temu je­den z por­ta­li plot­kar­skich po­in­for­mo­wał o tym, że modelka i muzyk znów chcą się roz­wieźć. Jak usta­lił Pu­de­lek, w li­sto­pa­dzie do są­du tra­fił ko­lej­ny po­zew roz­wo­do­wy. Pa­ra na ten mo­ment nie po­twier­dzi­ła krą­żą­cych w me­diach in­for­ma­cji. Za­miast te­go mu­zyk skupia się na swoim synku. W miniony weekend muzyk wrzucił do sieci kilka rodzinnych kadrów, które uzupełnił przejmującym podpisem:

Mój Syn – Leonard Milwiw-Baron. Najważniejszy nauczyciel, dzięki któremu wciąż wierzę w bezgraniczną i prawdziwą miłość, pomimo lekcji, których doświadczam. Ten szczery uśmiech i oczy wpatrzone we mnie leczą w moim sercu wszystko i nadają sens życia. Dzięki Niemu zrozumiałem, że w każdej z podróży w które wyruszam, najwspanialsze są powroty do Niego i do naszego domu. Dziękuję Ci za to, że Jesteś SynAlku bo dzięki Tobie wzrastam a moje życie jest kompletne. Nie zastanawiam się już kim jestem. Jestem Twoim Tatą.

Więź między nami jest nierozerwalna i nieopisywalna słowami. To czysta magia zrodzona w miłości. Kocham Cię mój najlepszy Przyjacielu.

– napisał na swoim Instagramie Baron.

Nieco niżej zamieścił jeszcze pewien cytat:

Kiedy zostajesz rodzicem stajesz się duchem przyszłości swoich dzieci

Tata na medal?