Baron pokazuje zdjęcia z synkiem. „Dzięki niemu wciąż wierzę w miłość”
Życie Barona zmieniło się diametralnie w maju 2024 r., kiedy na świat przyszło jego pierwsze dziecko- synek Leonard. Teraz dumny tata publikuje rodzinne kadry na Instagramie i zapewnia: „Dzięki niemu wciąż wierzę w miłość”.
Aleksander Milwiw- Baron, znany głównie jako Baron, to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Gitarzysta, kompozytor i współtwórca zespołu Afromental od lat jest obecny na scenie, a jego charakterystyczny styl i charyzma przyciągają ogromne rzesze fanów. Baron od wielu lat spełnia się także w roli trenera „The Voice of Poland”, a jeśli chodzi o życie prywatne muzyka to obecnie jest związany z influencerką i byłą modelką- Sandrą Kubicką.
W maju 2024 r. życie muzyka zmieniło się diametralnie- na świat przyszedł jego syn Leonard, którego matką jest popularna modelka, a teraz także influencerka Sandra Kubicka. Niestety wszystko wskazuje na to, że w ich związku nie dzieje się najlepiej. Jakiś czas temu jeden z portali plotkarskich poinformował o tym, że modelka i muzyk znów chcą się rozwieźć. Jak ustalił Pudelek, w listopadzie do sądu trafił kolejny pozew rozwodowy. Para na ten moment nie potwierdziła krążących w mediach informacji. Zamiast tego muzyk skupia się na swoim synku. W miniony weekend muzyk wrzucił do sieci kilka rodzinnych kadrów, które uzupełnił przejmującym podpisem:
Mój Syn – Leonard Milwiw-Baron. Najważniejszy nauczyciel, dzięki któremu wciąż wierzę w bezgraniczną i prawdziwą miłość, pomimo lekcji, których doświadczam. Ten szczery uśmiech i oczy wpatrzone we mnie leczą w moim sercu wszystko i nadają sens życia. Dzięki Niemu zrozumiałem, że w każdej z podróży w które wyruszam, najwspanialsze są powroty do Niego i do naszego domu. Dziękuję Ci za to, że Jesteś SynAlku bo dzięki Tobie wzrastam a moje życie jest kompletne. Nie zastanawiam się już kim jestem. Jestem Twoim Tatą.
Więź między nami jest nierozerwalna i nieopisywalna słowami. To czysta magia zrodzona w miłości. Kocham Cię mój najlepszy Przyjacielu.
– napisał na swoim Instagramie Baron.
Nieco niżej zamieścił jeszcze pewien cytat:
Kiedy zostajesz rodzicem stajesz się duchem przyszłości swoich dzieci
Tata na medal?