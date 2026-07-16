Owocowe perfumy na lato? Ten zapach od Gulf Orchid urzeka nutami świeżych cytrusów, słodkiej gruszki i kwaśnego rabarbaru. Kompozycja idealna na ciepłe dni wprawia w dobry nastrój od pierwszej sekundy.

Lato należy do perfum inspirowanych naturą: od morskiej bryzy i słonego powietrza, aż po owoce prosto z cytrynowych gajów. Niektóre z nich oferują coś więcej niż czystą, cytrusową świeżość. Mają w sobie niepowtarzalną głębię, optymizm i szczyptę zmysłowości. Dokładnie tak działa zapach Gulf Orchid Naseem, który przypomina orzeźwiający, owocowy koktajl, o którym marzymy w upalne dni.

Perfumy Gulf Orchid Naseem – jak pachną?

Kompozycja słynnej marki z Dubaju łączy w sobie akordy świeżych cytrusów, delikatnych kwiatów i owoców prosto z sadu. W pierwszej chwili po aplikacji uderza orzeźwieniem nut grejpfruta, zielonej gruszki, bazylii i rabarbaru. Po chwili zapach rozkwita na skórze dzięki akcentom frezji, róży, nut morskich i ciepłego, bursztynowego drewna. Całość zwieńcza baza z wyczuwalnymi aromatami piżma, mchu i przyprawiającego kompozycję nutą słodyczy karmelu.

Gulf Orchid Naseem to jeden z najbardziej rześkich, optymistycznych i pełnych energii zapachów na lato. Jest idealny na spotkanie z przyjaciółmi, letnią randkę czy wakacje dni w mieście.

1 Gulf Orchid Naseem Kup teraz

Opinie o perfumach Gulf Orchid Naseem – jak oceniają je Polki?

Wielowymiarowość i harmonia nut, balans świeżości i słodyczy oraz zadowalająca trwałość – wszystko to sprawia, że perfumy Gulf Orchid Naseem zbierają wiele pozytywnych recenzji.

Super perfumy, mega pachną Świeży, letni zapach arabski na lato. Dosyć długo się trzyma Kupiłam w ciemno i się nie zawiodłam. To bardzo przyjemny cytrusowy zapach idealny na lato. Kojarzy mi się z orzeźwiający masującym drinkiem.

To tylko niektóre z wielu opinii w serwisie internetowym drogerii Hebe. Kompozycja urzeknie wszystkie miłośniczki owocowych, letnich zapachów.