Ten zapach to idealny balans świeżości i słodyczy. Perfumy z liczi od Gulf Orchid nieprzypadkowo stały się viralem na TikToku. Ta nieoczywista kompozycja to świetna alternatywa dla klasycznych cytrusów w sam raz na upalne dni w mieście.

Arabskie perfumy do niedawna kojarzyły się z deserową słodyczą. Dziś coraz częściej zaskakują świeżością, lekkością i urokiem. Dokładnie taki jest zapach Gulf Orchid Heavenly Lychee, który podbił serca kobiet na całym świecie, podobnie jak słynny Vanilla Addict. Czym pachnie?

Perfumy z liczi? Poznaj Gulf Orchid Heavenly Lychee

Ta propozycja z portfolio znanej marki z Dubaju to prawdziwa eksplozja świeżości. Pierwsze sekundy po aplikacji należą do energetyzujących nut liczi, wiśni i kwaśnego jabłka. Po chwili na skórze rozkwita bukiet złożony z akordów róży i fiołka, przełamany słodyczą ananasa. Całość domyka baza, w której wyczuć można akcenty maliny, piżma i drzewa cedrowego.

Gulf Orchid Heavenly Lychee to perfumy, które skradną serca miłośniczek owocowo-kwiatowych kompozycji z delikatną nutą słodyczy. Twórcom udało się uchwycić beztroską energię letnich dni. Dzięki temu ten zapach jest powiewem świeżości, a jednocześnie otula zmysły i napawa optymizmem.