Jeszcze kilka lat temu jego życie przypominało emocjonalny rollercoaster. Dziś Antoni Królikowski mówi wprost: „Jest moim aniołem”. U boku Izabela Banaś odnalazł spokój, o którym wcześniej mógł tylko pomarzyć.

An­to­ni Kró­­li­­ko­w­ski, któ­­ry kie­­dyś sły­­nął z mi­­ło­­­ści do pię­k­nych ko­­biet i li­cz­nych re­­la­­cji dziś two­­rzy szczę­­śli­­wą ro­­dzi­­nę z Iza­­be­­lą Ba­­naś. Pa­­ra po­­zna­­ła się dość cięż­kich i nie­­sprzy­­ja­­ją­­cych oko­­li­cz­no­­­ścia­­ch- aktor był wó­w­czas w związ­ku z Jo­­a­n­ną Opo­z­dą. Co więcej ko­­bieta spo­­dzie­­wa­­ła się wtedy ich wspól­ne­go dzie­c­ka, sy­n­ka Vi­n­ce­n­ta. Nie­­ste­­ty z czasem pa­ra prze­sta­ła się do­ga­dy­wać, a ich dro­­gi za­­czę­­ły się po­wo­li roz­­cho­­dzi­­ć…Pe­w­ne­­go dnia sta­­ło się coś, co wy­­w­ró­­ci­­ło ży­­cie Kró­­li­­ko­w­skiego do gó­­ry no­­ga­­mi. Ak­tor wpadł w wi­n­dzie na tajemniczą nieznajomą, która zrobiła na nim piorunujące wra­­że­­nie. Z czasem to przypadkowe spotkanie przerodziło się w ogromną miłość. Dziś aktor i Izabela Banaś mieszkają razem we Wrocławiu i są szczęśliwymi rodzicami córeczki Jadzi.

Antek Królikowski czule o ukochanej. „Jest moim aniołem”

Choć jeszcze kilka lat temu życie Antka Królikowskiego było pełne zawirowań to dziś może on już odetchnąć z ulgą. Aktor jakiś czas temu porzucił życie w stolicy i postanowił przeprowadzić się do bardziej spokojnego, ale równie atrakcyjnego miasta jakim jest Wrocław. Decyzja o przeprowadzce była poniekąd podyktowana rolą w serialu Uroczysko, w której Królikowski wciela się w komisarza Filipa Ziomeckiego. Gwiazdor nie mieszka tam sam- już od jakiegoś czasu wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Izabeli Banaś. Para wychowuje wspólnie swoją małą córeczkę Jadzię.

Udało się też życiowo gdzieś tam troszkę ustabilizować wszystko. Razem z Izą, moją kochaną, mamy Jadzię, mieszkamy we Wrocławiu. (…) Decyzja o tych przenosinach, jak na razie wiem, że była odpowiednia, była dobra. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy oczywiście, ale jak na razie jestem zadowolony

– mówił Królikowski w rozmowie z Pudelkiem.

Teraz w najnowszej rozmowie z Super Expressem aktor opowiedział nieco o swojej nowej roli. Nie zabrakło również kilku ciepłych słów o jego ukochanej- Izabeli Banaś.

Ale to nie znaczy, że Iza ma w domu policjanta. Jestem dla niej sobą, a ona… jest moim aniołem. Cieszę się z niej jak z niczego na świecie! Nie ukrywam, że ten Wrocław, nasze przenosiny i to, że tam wychowujemy dzidzię, to, że mam fajną pracę – to jest coś, za co jestem wdzięczny losowi. Zwyczajnie cieszę się z tego, jak to się wszystko poukładało

– wyznał szczęśliwy aktor.

Królikowski podkreślił również, że dziś najważniejszą rzeczą w jego życiu jest rodzina i spełnianie się w roli ojca.

Jadzia rośnie. Dużo się uśmiecha, co chwilę uczy się czegoś nowego. Widzę w niej nie dość że siebie, to najbardziej mojego ojca, Pawła. Jak śpi, to jest po prostu identyczna! Albo jak się śmieje. Przez to, że dziś mojego taty nie ma, moment, kiedy dostrzegę takie podobieństwo, jest dla mnie jak cud. Duch ojca jest obecny i to jest fajne, bo rodzina Królikowskich to wspaniała rodzina. Cieszę się, że mam te geny. To są specyficzne geny, ale bardzo jestem z nich dumny

– wyznał Królikowski.

Tata na medal?