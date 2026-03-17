Anna Wendzikowska to jedna z tych gwiazd, której życie miłosne nie było usłane różami. Wszystko wskazuje jednak na to, że jej los w końcu się odmienił. Na palcu prezenterki od jakiegoś czasu widoczny jest pierścionek zaręczynowy. Teraz gwiazda zdradza, gdzie poznała swojego ukochanego. Możecie być zaskoczeni!

An­na We­n­dzi­­ko­w­ska to popularna dzie­n­ni­­ka­r­ka, pre­­ze­n­te­r­ka te­­le­­wi­­zy­j­na, aktorka, a teraz ta­k­że in­­flu­­e­n­ce­r­ka. Jest ab­so­l­wen­t­ką II Li­­ceum Ogó­l­no­­­kszta­ł­cą­­ce­­go im. Ste­­fa­­na Ba­­to­­re­­go w Wa­r­sza­­wie, przez rok uczę­sz­cza­­ła ró­w­nież do Pry­­wa­t­nej Sz­ko­­ły Ak­to­r­skiej Ha­­li­­ny i Ja­­na Ma­­chu­l­skich w Wa­r­sza­­wie. Pomimo tego, że kilkukrotnie walczyła o miejsce w Aka­­de­­mii Te­­a­tra­l­nej w Wa­r­sza­­wie, to ży­­cie mia­­ła dla niej przy­­go­­to­­wa­­ny in­­ny sce­­na­­riusz. Wendzikowska osta­­te­cz­nie postawiła na dzie­n­ni­­ka­r­stwo, któ­­re uko­ń­czy­­ła już w Lo­n­dy­­nie. W la­­tach 2007–2022 by­­ła re­­po­r­te­r­ką pro­­gra­­mu „Dzień do­­bry TVN”, gdzie przy­­go­­to­­wy­­wa­­ła wy­­wia­­dy z ak­to­­ra­­mi i twó­r­ca­­mi fi­l­mo­­wy­­mi pod­czas mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych fe­­sti­­wa­­li i pre­­mier ki­­no­­wych. Wi­­dzo­­wie mo­­gą ją ró­w­nież do­­sko­­na­­le ko­­ja­­rzyć z ta­­kich pro­­gra­­mów jak: „O tym się mó­­wi”, „Py­­tAnia”, „Dzie­w­czy­­ny z Ho­l­ly­­wo­­o­d”, czy „Przy­­sta­­nek Ho­l­ly­­wo­­o­d”. W 2011 r. była również jedną z uczestniczek trzy­­na­­stej edy­­cji show „Ta­­niec z gwia­z­da­­mi”, a zaledwie dwa lata później wy­­stą­­pi­­ła w je­d­nym z od­ci­n­ków pro­­gra­­mu „Ugo­­to­­wa­­ni”.

Anna Wendzikowska wyznała, jak poznała obecnego partnera. „Trochę to trwało”

Choć Anna Wendzikowska ma na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych to jej życie miłosne wcale nie było usłane różami. W przeszłości prezenterka była związana między innymi ze znanym muzykiem- Patrykiem Ignaczakiem (z którym doczekała się córki Kornelii), a także Janem Bazylem (owocem tej relacji jest córka Antonina). Druga z wymienionych relacji okazała się niezwykle traumatycznym doświadczeniem dla młodej dziennikarki. Jak podawały wówczas media biznesmen miał zostawić Wendzikowską z dnia na dzień.

Janek po prostu wyszedł z domu. A następnego dnia wrócił po rzeczy. Ania jest zdruzgotana i załamana. Płacze, jak o tym mówi. Sytuację przeżywa też jej starsza córka, Kornelka, która bardzo się z nim zżyła. Mała po prostu za nim tęskni

– zdradziła wówczas znajoma gwiazdy w wywiadzie dla Super Expressu.

Na szczęście czas leczy rany, a w życiu dziennikarki jest obecnie nowy mężczyzna. Jakby tego było mało para planuje razem wspólną przyszłość, a na palcu Wendzikowskiej zagościł już pierścionek zaręczynowy. Od tamtego momentu prezenterka zasypywana jest pytaniami o to, gdzie poznała swojego narzeczonego.

Pytacie mnie, to wam powiem, bo przecież ja szczera dziewczyna jestem. Mojego narzeczonego poznałam przez aplikację randkową – tak jak się większość z nas w dzisiejszych czasach poznaje. Był to [popularna aplikacja randkowa], a dlaczego nie [inna popularna aplikacja randkowa]? To jest dobra historia, bo mnie zablokowali. Już parę lat temu, po jakimś tygodniu, może dwóch tygodniach użytkowania, zostałam zablokowana za pogwałcenie praw autorskich, za używanie zdjęć Ani Wendzikowskiej, którą według nich nie byłam. A chyba zaczęło się to od tego, że było kilku chłopaków, z którymi rozmawiałam, którzy zaczynali ze mną rozmowę, mówiąc: a czemu masz zdjęcia Ani Wendzikowskiej? Udowadnij, że jesteś Anią Wendzikowską. No to tak się rozmowy ze mną nie zaczyna. (…) W ogóle to nie mam ochoty z tobą zaczynać rozmowy, jeżeli pierwsze, co robisz, to oskarżasz mnie o… W sumie nie wiem o co. Nie jest to zbyt konstruktywny początek rozmowy, żeby kogoś oskarżać o ściemnianie. I chyba ci panowie mnie zgłosili i mnie zablokowali

– wyjaśniła w jednym z filmików na TikToku.

Gwiazda przyznaje jednak, że był to jednak dość długi proces.

Nie powiem wam, że w tygodniu, gdy to konto założyłam, to już poznałam mojego narzeczonego, bo to by nie była prawda. Trochę to trwało. To jest historia na kolejną opowieść

– dodała na koniec.

Spodziewaliście się takiej historii?