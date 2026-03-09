W niedzielę, 8 marca na Instagramie Anny Wendzikowskiej pojawiło się poruszające nagranie. Zalana łzami gwiazda postanowiła złożyć swoim obserwatorkom życzenia z okazji Dnia Kobiet. „Życzę Wam dziewczyny, żebyście nie musiały być silne. Żebyście potrafiły sobie pozwolić na emocje. I na słabość”.

An­na Wen­dzi­kow­ska to pol­ska dzien­ni­kar­ka, ak­tor­ka, pre­zen­ter­ka te­le­wi­zyj­na, a tak­że in­flu­en­cer­ka. Jest ab­sol­went­ką II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w War­sza­wie, przez rok uczęsz­cza­ła rów­nież do Pry­wat­nej Sz­ko­ły Ak­tor­skiej Ha­li­ny i Ja­na Ma­chul­skich w War­sza­wie. Co cie­ka­we am­bit­na Wen­dzi­kow­ska aż trzy­krot­nie pod­cho­dzi­ła do eg­za­mi­nów w Aka­de­mii Te­atral­nej w War­sza­wie, ale ży­cie mia­ła dla niej przy­go­to­wa­ny in­ny sce­na­riusz. An­na osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ła się na dzien­ni­kar­stwo, któ­re ukoń­czy­ła już w Lon­dy­nie. W la­tach 2007–2022 by­ła re­por­ter­ką pro­gra­mu „Dzień do­bry TVN”, gdzie przy­go­to­wy­wa­ła wy­wia­dy z ak­to­ra­mi i twór­ca­mi fil­mo­wy­mi pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych fe­sti­wa­li i pre­mier ki­no­wych. Wi­dzo­wie mo­gą ją rów­nież do­sko­na­le ko­ja­rzyć z ta­kich pro­gra­mów jak: „O tym się mó­wi”, „Py­tAnia”, „Dziew­czy­ny z Hol­ly­wo­od”, czy „Przy­sta­nek Hol­ly­wo­od”. W 2011 r. uczest­ni­czy­ła w trzy­na­stej edy­cji show „Ta­niec z gwiaz­da­mi”, a w 2013 r. wy­stą­pi­ła w jed­nym z od­cin­ków pro­gra­mu „Ugo­to­wa­ni”.

Anna Wendzikowska nigdy nie ukrywała tego, że w jej życiu było wiele trudnych momentów. Począwszy od dzieciństwa, które opisywała jako pełne napięć, traum i wygórowanych wymagań po bolesne i nieudane związki. Dziennikarka była związana między innymi z Patrykiem Ignaczakiem, z którym ma córkę Kornelię oraz Janem Bazylem, który jest ojcem jej drugiego dziecka- córki Antoniny. W pewnym momencie życiowe zakręty dziennikarki spowodowały to, że zachorowała na ciężką chorobę, jaką jest depresja.

Depresja nie przychodzi, bo ktoś jest słaby, ale dlatego, że za długo musiał być silny. Nierzadko kryje się za uśmiechem i pozorną niezłomnością. W ostatnich latach spotkało mnie tyle trudnych rzeczy, że nie dziwię się swojej depresji, patrząc wstecz bardziej się dziwię, że to wszystko przetrwałam, ale jestem, mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, bardziej świadoma, czuła dla siebie. Nauczyłam się nie udawać siłaczki, prosić o pomoc, reagować szybciej na to, co dzieje się we mnie, dbać o siebie, stawiać granice, nie negocjować swojej wartości, uciekać z toksycznych relacji, zanim mnie przekroczą i wielu innych rzecz. To była kosztowna lekcja. Nie polecam nikomu takiej nauki, dbajcie o siebie

– pisała w jednym z postów na Instagramie.

W niedzielę, 8 marca na profilu Anny pojawiło się pojawił się kolejny post dotyczący zdrowia psychicznego. Tym razem gwiazda opublikowała przejmujące nagranie, na którym zalewa się łzami.

Życzę Wam dziewczyny, żebyście nie musiały być silne. Żebyście potrafiły sobie pozwolić na emocje. I na słabość. Może nie będzie nikogo, kto was w tej słabości „złapie”, kto przytuli i pocieszy. Ale zawsze macie siebie, a to dużo! Silne kobiety przyciągają tych, którzy pragną ich siły. Kolejność musi być odwrotna: najpierw trzeba otworzyć serce. Ból boli, ale nie zabija. Płacz to odwaga. Uwalnia z ciała długo zalegające tam, wyparte emocje. I od razu robi się lżej. Więc płacz, dziewczyno. Na zdrowie!

– zaapelowała do swoich obserwatorek dziennikarka.