W niedzielę, 8 marca na Instagramie Anny Wendzikowskiej pojawiło się poruszające nagranie. Zalana łzami gwiazda postanowiła złożyć swoim obserwatorkom życzenia z okazji Dnia Kobiet. „Życzę Wam dziewczyny, żebyście nie musiały być silne. Żebyście potrafiły sobie pozwolić na emocje. I na słabość”.
Anna Wendzikowska to polska dziennikarka, aktorka, prezenterka telewizyjna, a także influencerka. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, przez rok uczęszczała również do Prywatnej Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Co ciekawe ambitna Wendzikowska aż trzykrotnie podchodziła do egzaminów w Akademii Teatralnej w Warszawie, ale życie miała dla niej przygotowany inny scenariusz. Anna ostatecznie zdecydowała się na dziennikarstwo, które ukończyła już w Londynie. W latach 2007–2022 była reporterką programu „Dzień dobry TVN”, gdzie przygotowywała wywiady z aktorami i twórcami filmowymi podczas międzynarodowych festiwali i premier kinowych. Widzowie mogą ją również doskonale kojarzyć z takich programów jak: „O tym się mówi”, „PytAnia”, „Dziewczyny z Hollywood”, czy „Przystanek Hollywood”. W 2011 r. uczestniczyła w trzynastej edycji show „Taniec z gwiazdami”, a w 2013 r. wystąpiła w jednym z odcinków programu „Ugotowani”.
Anna Wendzikowska zalewa się łzami na Instagramie. „Ból boli, ale nie zabija. Płacz to odwaga”
Anna Wendzikowska nigdy nie ukrywała tego, że w jej życiu było wiele trudnych momentów. Począwszy od dzieciństwa, które opisywała jako pełne napięć, traum i wygórowanych wymagań po bolesne i nieudane związki. Dziennikarka była związana między innymi z Patrykiem Ignaczakiem, z którym ma córkę Kornelię oraz Janem Bazylem, który jest ojcem jej drugiego dziecka- córki Antoniny. W pewnym momencie życiowe zakręty dziennikarki spowodowały to, że zachorowała na ciężką chorobę, jaką jest depresja.
Depresja nie przychodzi, bo ktoś jest słaby, ale dlatego, że za długo musiał być silny. Nierzadko kryje się za uśmiechem i pozorną niezłomnością. W ostatnich latach spotkało mnie tyle trudnych rzeczy, że nie dziwię się swojej depresji, patrząc wstecz bardziej się dziwię, że to wszystko przetrwałam, ale jestem, mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, bardziej świadoma, czuła dla siebie. Nauczyłam się nie udawać siłaczki, prosić o pomoc, reagować szybciej na to, co dzieje się we mnie, dbać o siebie, stawiać granice, nie negocjować swojej wartości, uciekać z toksycznych relacji, zanim mnie przekroczą i wielu innych rzecz. To była kosztowna lekcja. Nie polecam nikomu takiej nauki, dbajcie o siebie
– pisała w jednym z postów na Instagramie.
W niedzielę, 8 marca na profilu Anny pojawiło się pojawił się kolejny post dotyczący zdrowia psychicznego. Tym razem gwiazda opublikowała przejmujące nagranie, na którym zalewa się łzami.
Życzę Wam dziewczyny, żebyście nie musiały być silne. Żebyście potrafiły sobie pozwolić na emocje. I na słabość. Może nie będzie nikogo, kto was w tej słabości „złapie”, kto przytuli i pocieszy. Ale zawsze macie siebie, a to dużo! Silne kobiety przyciągają tych, którzy pragną ich siły. Kolejność musi być odwrotna: najpierw trzeba otworzyć serce. Ból boli, ale nie zabija. Płacz to odwaga. Uwalnia z ciała długo zalegające tam, wyparte emocje. I od razu robi się lżej. Więc płacz, dziewczyno. Na zdrowie!
– zaapelowała do swoich obserwatorek dziennikarka.