Pomimo tego, że Anita Lipnicka nie zamieszcza w sieci wielu prywatnych zdjęć to tym razem zrobiła wyjątek. W poniedziałek, 23 lutego jej córka Pola obchodziła swoje dwudzieste urodziny. Z tej okazji dumna wokalistka postanowiła zamieścić na Instagramie specjalny post z życzeniami. Tak wygląda teraz 20- letnia córka artystki i Johna Portera.

Anita Lipnicka polska wokalistka i autorka tekstów pochodząca z Piotrkowa Trybunalskiego. Ogromną popularność zyskała śpiewając w zespole Varius Manx. W 1996 r. podjęła jednak decyzję o odejściu z zespołu- jeszcze w tym samym roku na rynku ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Krążek ten był promowany przez singiel o podobnym tytule- „I wszystko się może zdarzyć”. W kolejnych latach gwiazda nawiązała z kolei współpracę z Johnem Porterem, z którym nagrała trzy albumy: Nieprzyzwoite piosenki (2002), Inside Story (2005) i Goodbye (2008). Wspólna pasja i wiele godzin spędzonych w studiu nagraniowym oraz koncertach sprawiły, że relacje zawodowe pary przerodziły się w coś więcej. W 2006 r. wokalistka i muzyk przywitali na świecie swoje dziecko- córeczkę Polę.

Tak wygląda 20- letnia córka Anity Lipnickiej i Johna Portera. Wokalistka opublikowała zdjęcia

Moje Światełko 💫 Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat!🎂 Niech Ci gwiazdy sprzyjają, niech Ci się drzewa kłaniają, niech Ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię❤️ Mama.

– napisała pod fotografiami Anita Lipnicka.

Pod postem nie zabrakło komentarzy od fanów artystki:

Przepiękna, 100 lat dla córki; Piękna. Moja córcia też niedługo skończy 20 lat

– pisali zachwyceni internauci.

Kilka słów od siebie zostawiła również inna znana wokalistka, Kayah:

Piękna jak mamusia! Wszystkiego najlepszego dla Was

– napisała artystka.

Faktycznie podobna do mamy?