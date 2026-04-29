Ania Rusowicz wróciła pamięcią do czasu trudnego rozwodu z mężem. W najnowszym wywiadzie wyjawiła, że rozstanie dużo ją kosztowało. „To było bardzo trudne doświadczenie” – powiedziała.

Ania Rusowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Popularność przyniosły jej takie przeboje, jak „Hej dziewczyno, hej” czy „Ślepa miłość”. Jej muzyka nawiązuje do brzmień lat 60. i 70. Na swoim koncie ma kilka albumów, m. in. „Mój Big-Bit”, „Genesis” czy „Przebudzenie”. Prywatnie przez wiele lat była żoną Huberta Gasiula. W 2022 roku para rozstała się. W ostatnim wywiadzie gwiazda wspomniała o rozwodzie, który okazał się dla niej wyjątkowo trudnym przeżyciem.

Ania Rusowicz o rozwodzie

Ania Rusowicz gościła niedawno w „Galaktyce Plotek”. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem otworzyła się na temat zakończenia swojego małżeństwa. „Myślę, że to jest zakończone. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. Trzeba kiedyś przeszłość zostawić za sobą, oddzielić grubą kreską. Tak po żołniersku, po prostu zostawić. I nie babrać się w tym już, bo blizna musi się zagoić, ta rana musi się zagoić. Ja nie pozwalam, żeby przeszłość wypływała na mnie, na moje wybory, pozwalam przyszłości działać.” – powiedziała. Gwiazda nie ukrywała, że rozwód dużo ją kosztował – dosłownie i w przenośni.

To jest chyba ważne, żeby iść w stronę wolności, a ja za swoją wolność zapłaciłam no prawie sześć zer.

Wyznała artystka. Po chwili dodała, że chodzi nie tylko o koszty finansowe, ale też trudne przeżycia, którym musiała stawić czoła.

Mogę powiedzieć tylko tyle, że przetrwałam. Tylko najbliższe otoczenie wie, ile mnie to kosztowało. To było bardzo trudne doświadczenie, bo ja jestem osobą bardzo rodzinną i zawsze marzyłam o rodzinie. Więc dla osoby, dla której rodzina była całym światem, jest to takie doświadczenie, które według psychologów generuje taki stres jak żałoba.

Podsumowała.