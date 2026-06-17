Aneta Zając ostatecznie odniosła się do oburzającego komentarza byłego partnera na temat jej wyglądu. W ostatnim wywiadzie wyjaśniła, że nie zamierza brać udziału w publicznych konfliktach, a na pierwszym miejscu stawia dobro dzieci. „Uważam, że każdy bierze odpowiedzialność za to, jakie słowa wypowiada” – powiedziała.

Aneta Zając to aktorka, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu „Pierwsza miłość”. W ostatnim czasie media rozpisywały się o jej zjawiskowej metamorfozie. Dzięki diecie i regularnym treningom gwiazda sporo schudła, a dziś w mediach społecznościowych dzieli się między innymi przepisami na zdrowe posiłki. W 2025 roku zmianę w jej wyglądzie publicznie skomentował jej były partner Mikołaj Krawczyk. „Super, że w końcu schudła” – brzmiały jego słowa. Aktorka dotychczas nie odniosła się do komentarza, który oburzył internautów. Teraz ostatecznie postawiła granice.

Aneta Zając o słowach Krawczyka na temat jej wyglądu. „Nie chciałabym tego komentować”

Aneta Zając gościła w podcaście „Galaktyka Plotek”. W szczerej rozmowie padło pytanie o pamiętny komentarz Mikołaja Krawczyka na temat jej przemiany. Gwiazda „Pierwszej miłości” postawiła sprawę jasno. Wyznała, że nie chce zabierać głosu ze względu na dobro swoich dzieci.

Nie chciałabym tego komentować, zresztą tego nie skomentowałam w tamtym czasie, bo uważam, że każdy bierze odpowiedzialność za to, jakie słowa wypowiada publicznie i też niepublicznie. I przede wszystkim skupiam się na tym, że ja swojej wypowiedzi nie chciałabym dawać w mediach. Bo wiem, że nasze dzieci mają do tego dostęp. I to jest dla mnie priorytet. I to jest najważniejsze. I moje jakieś tam emocje i uczucia w tym momencie odkładam na bok.

Wyjaśniła.