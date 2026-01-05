Aneta Kręglicka, które zawsze była kojarzona z długimi włosami zdecydowała się na odważny krok. Modelka postanowiła przywitać 2026 r. w zupełnie nowej odsłonie. Jak prezentuje się po metamorfozie?

Aneta Kręglicka to polska modelka, bizneswoman i Miss Świata 1989. W latach 1990-1992 pracowała w Stanach Zjednoczonych dla nowojorskiej agencji Wilhelmina, a także założyła fundację Kręglicka Foundation propagującą zdrowy tryb życia w Warszawie. W 1991 r. otworzyła z kolei agencję reklamową public relations „ABK Kręglicka”. Na tym jednak nie koniec- kilka lat później, bo w 2002 r. została współwłaścicielką studia filmowego „St. Lazare”, zaś w 2005 r. założyła kolejną firmę- „Hannah Hooper”. Jej popisy taneczne mogliśmy też podziwiać na parkiecie popularnego show „Taniec z Gwiazdami” (2006 r.).

Jeśli chodzi o życie prywatne to 1998 r. jest żoną reżysera Macieja Żaka. Para doczekała się razem syna Aleksandra (ur. 2000).

Aneta Kręglicka ścięła włosy. Tak wygląda po metamorfozie

Aneta Kręglicka to jedna z tych gwiazd, które w wolnych chwilach rozwijają swoje media społecznościowe. Modelka stara się zamieszczać posty regularnie, dbając o kontakt ze swoimi fanami. Tym razem nowe wpisy gwiazdy wzbudziły większe zainteresowanie niż zazwyczaj. Wszystko przez nową fryzurę modelki.

Ja tymczasem- symbolicznie i dosłownie- pozbyłam się tego, co w starym roku szczególnie mnie uwierało. Posprzątałam też w głowie: co jest ważne, a co niekoniecznie. I oto jakby nowa ja. Nowe plany, trochę starych 😉 i zdecydowanie większa determinacja, by je zrealizować.

– podpisała zdjęcia Kręglicka.

Jak podoba się Wam w krótkich włosach?