Andziaks urodziła synka. „Podobny do mamusi”
Na tę chwilę czekało wielu internautów. Andziaks i Luka znów zostali rodzicami! Synek pary przyszedł na świat w środę, 7 stycznia, a dumna mama zdążyła się już pochwalić zdjęciem maluszka w sieci. Fani są zachwyceni. „Podobny do mamusi”.
Andziaks to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Pochodząca z Nysy celebrytka tak naprawdę nazywa się Angelika Elżbieta Trochonowicz i na co dzień mieszka w Warszawie. Popularność zyskała jeszcze jako nastolatka, dzięki swoim filmikom zamieszczanym na platformie You Tube. Jesli chodzi o życie prywatne to ukochanym influencerki jest Luka, czyli Łukasz Trochonowicz. Para poznała się 10 lat temu w jednym z warszawskich klubów nie przypuszczając wówczas, że to przypadkowe spotkanie przerodzi się w ogromną miłość, którą śledzić będą miliony internautów. Pomimo małego kryzysu na początku znajomości po około 7 lat (w lipcu 2022) Andziaks i Luka powiedzieli sobie sakrametalne tak. Youtuberzy pobrali się w ogrodach eleganckiego pałacu położonego pod Warszawą. Angelika i Łukasz są rodzicami 5- letniej córeczki o imieniu Charlotte, a teraz ich rodzina znów się powiększyła.
Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi!
Na ten moment czekało wielu internautów. Andziaks i jej mąż Luka zostali rodzicami po raz drugi. W środę, 7 stycznia para influencerów powitała na świecie swoje drugie dziecko. Ich synek przyszedł na świat dokładnie o 11:47. Dumna mama jeszcze tego samego dnia pochwaliła się uroczym kadrem z maluszkiem na Instagramie.
07.01.2026 🩵 11:47 🩵
– podpisała fotografię Andziaks.
W komentarzach pod postem od razu pojawiała się masa komentarzy z gratulacjami:
Gratulacje. Witaj na świecie zimowy chłopaczku; Dzielna Mamuśka! Gratulacje jesteś wielka; Gratulacje, jest śliczny; Gratulacje!!! Cudowny jest mały aniołeczek; Gratulacje (podobny do mamusi)
– zachwycali się internauci.
Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko przyłączyć się do gratulacji!