Na tę chwilę czekało wielu internautów. Andziaks i Luka znów zostali rodzicami! Synek pary przyszedł na świat w środę, 7 stycznia, a dumna mama zdążyła się już pochwalić zdjęciem maluszka w sieci. Fani są zachwyceni. „Podobny do mamusi”.

An­dziaks to obecnie jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich in­flu­en­ce­rek. Po­cho­dzą­ca z Ny­sy ce­le­bryt­ka tak na­praw­dę na­zy­wa się An­ge­li­ka Elż­bie­ta Tro­cho­no­wicz i na co dzień miesz­ka w War­sza­wie. Popularność zy­ska­ła jesz­cze ja­ko na­sto­lat­ka, dzię­ki swo­im fil­mi­kom za­miesz­cza­nym na plat­for­mie You Tu­be. Jesli chodzi o życie prywatne to ukochanym in­flu­en­cer­ki jest Lu­ka, czy­li Łu­kasz Tro­cho­no­wicz. Pa­ra po­zna­ła się 10 lat te­mu w jed­nym z war­szaw­skich klu­bów nie przypuszczając wówczas, że to przypadkowe spotkanie przerodzi się w ogromną miłość, którą śledzić będą miliony internautów. Pomimo małego kry­zy­su na po­cząt­ku zna­jo­mo­ści po oko­ło 7 lat (w lip­cu 2022) An­dziaks i Lu­ka po­wie­dzie­li so­bie sa­kra­me­tal­ne tak. Yo­utu­be­rzy po­bra­li się w ogro­dach ele­ganc­kie­go pa­ła­cu po­ło­żo­ne­go pod War­sza­wą. An­ge­li­ka i Łu­kasz są ro­dzi­ca­mi 5- let­niej có­recz­ki o imie­niu Char­lot­te, a te­raz ich ro­dzi­na znów się powiększyła.

Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi!

Na ten moment czekało wielu internautów. Andziaks i jej mąż Luka zostali rodzicami po raz drugi. W środę, 7 stycznia para influencerów powitała na świecie swoje drugie dziecko. Ich synek przyszedł na świat dokładnie o 11:47. Dumna mama jeszcze tego samego dnia pochwaliła się uroczym kadrem z maluszkiem na Instagramie.

07.01.2026 🩵 11:47 🩵

– podpisała fotografię Andziaks.

W komentarzach pod postem od razu pojawiała się masa komentarzy z gratulacjami:

Gratulacje. Witaj na świecie zimowy chłopaczku; Dzielna Mamuśka! Gratulacje jesteś wielka; Gratulacje, jest śliczny; Gratulacje!!! Cudowny jest mały aniołeczek; Gratulacje (podobny do mamusi)

– zachwycali się internauci.

Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko przyłączyć się do gratulacji!