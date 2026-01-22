Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks, na początku stycznia po raz drugi została mamą. Teraz pokazała, jak wyglądał jej poród. Film z narodzin syna influencerki wzbudza skrajne emocje.

Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich youtuberek i influencerek. Z fanami od zawsze dzieli się ważnymi momentami ze swojego życia prywatnego. Tak było też w 2020 roku, kiedy urodziła się jej córka Charlotte. 7 stycznia influencerka i jej mąż Luka ponownie zostali rodzicami. Radosną nowiną szybko ogłosili na Instagramie, publikując zdjęcie ze szpitala. Teraz pokazali film z porodu.

Film z drugiego porodu Andziaks na Youtube

Nagranie, które pojawiło się na kanale Andziaks to osobista, poruszająca relacja ukazująca narodziny dziecka. Influencerka opowiada na nim o emocjach towarzyszących jej od pierwszych chwil aż po szczęśliwe rozwiązanie. Mimo bólu wywołanego przez skurcze 29-latka znalazła czas na makijaż, pożegnanie z córką i telefon do bliskich. Na wideo widzimy też troskliwą opiekę personelu medycznego i warunki panujące w szpitalu. Przez cały czas Andziaks wspierał mąż Luka. Widzowie mogą zobaczyć zarówno przebieg porodu, jak i chwile po narodzinach, kiedy szczęśliwa mama po raz pierwszy przytula synka.

Dopiero dochodzi do mnie teraz, że urodziłam. Jak go położyli to jeszcze nie zaczaiłam. Fajnie bardzo było

źródło: www.youtube.com/@Andziaks

Wyznała youtuberka. Podobnie, jak w 2020 roku, wideo z porodu Andziaks wzbudza skrajne emocje. Choć niektórzy zarzucają jej dzielenie się zbyt intymnymi momentami życia, inni przyznają, że nagranie wzrusza do łez i pokazuje piękną stronę porodu.

Mówcie, co chcecie ale dla osoby która jeszcze nie rodziła jest to bardzo potrzebny film. Ten film to coś więcej niż zapis porodu… to historia miłości, odwagi i ogromnej kobiecej siły Jako położna i mama po dwóch porodach, gratuluję i cieszę się że to pokazujesz.

Piszą internautki. Influencerka na razie nie zdradziła, jakie imię otrzymał jej synek.