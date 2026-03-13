Andziaks i Luka już opuścili Dubaj. Fani pary mogą odetchnąć z ulgą

Andziaks i Luka, którzy na początku udali się w podróż do Dubaju wraz z dwójką małych dzieci niespodziewanie poinformowali o powrocie do kraju. „Wracamy”.

An­dziaks i Lu­­­­ka to je­­d­na z naj­po­­­pu­­­la­­r­nie­­j­szych par in­­­­flu­­­­e­­­n­ce­­­­rów w Po­­­l­sce. An­ge­­­­­­li­­­­­­ka El­ż­bie­­­­­­ta Tro­­­­­­cho­­­­­­no­­­­­­wicz, bo tak na­praw­dę na­zy­wa się An­dziaks zyskała rozpoznawalność je­­­­­sz­cze bę­­­dąc na­­­­­­sto­­­­­­la­­­­­t­ką- to wła­śnie za­czę­ła re­gu­lar­nie pu­bli­ko­wać swo­je fil­mi­ki na pla­t­fo­r­mie You Tu­­be. Dzie­w­czy­­na od początku pokazywała swoją codzienność i luksusowe życie- pre­­ze­n­to­­wa­­ła mię­­dzy in­­ny­­mi, jak wy­­glą­­da­­ły jej uro­­dzi­­ny, ro­­dzi­n­ne świę­­ta, czy co otrzy­­ma­­ła od bli­­skich na 18- na­­st­kę. Mąż influencerki- Łu­­­­­­kasz Tro­­­­­­cho­­­­­­no­­­­­­wicz znany jako Luka po­­­­do­­­b­nie jak je­­­­go uko­­­­cha­­­­na żo­­­­na dziś także prezentuje swoje luksusowe życie w sieci. Losy pary śledzi obecnie ponad milion internautów (Konto Andziaks liczy na ten moment 1,25 mln subskrybentów, natomiast Luki 788 tys. subskrybentów).

Andziaks i Luka wylecieli na wakacje do Dubaju z dwójką dzieci

An­dziaks i Lu­ka uwielbiają podróżować po całym świecie. Pa­ra zwie­dzi­ła już wspól­nie mię­dzy in­ny­mi część Włoch, Gre­cję, czy Mia­mi. W ostat­nim cza­sie in­flen­ce­rzy szcze­gól­nie upodo­ba­li so­bie jed­nak Du­baj. Na początku marca An­dziaks poinformowała za pośrednictwem swoich social mediów o tym, że znów udają się w podróż do najbardziej zaludnionego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie­ste­ty w tym sa­mym cza­sie sy­tu­acja na Bli­skim Wscho­dzie sta­ła się nie­zwy­kle na­pię­ta. W wy­­ni­­ku ira­ń­skich dzia­­łań od­we­­to­­wych wo­­bec wcze­­śnie­j­szych ata­­ków USA i Izra­­e­la, do Zje­d­no­­czo­­nych Emi­­ra­­tów Ara­b­skich do­­ta­r­ły dro­­ny i po­­ci­­ski ba­­li­­sty­cz­ne, co wy­­wo­­ła­­ło spory nie­­po­­kój wśród prze­­by­­wa­­ją­­cych tam osób, w tym tak­że tu­ry­stów.

Influencerzy, którzy przebywali tam z dwójką dzieci: 5- le­­­­­t­nią có­­­­­­rką o imie­­­­­­niu Cha­­­­­r­lo­­­­­t­te oraz kilkumiesięcznym synkiem Franko starali się jednak zachować zimną krew. Para starała się w pełni wykorzystać swój zasłużony urlop.

Sie­dzi­my so­bie wła­śnie na ba­se­nie i tak stwier­dzi­łam, że się do was ode­zwę. Nic się tu­taj nie odzy­wa­łam, bar­dzo du­żo do­sta­łam wia­do­mo­ści, jak tam u nas, czy wszyst­ko w po­rząd­ku, czy je­ste­śmy bez­piecz­ni tu­taj w Du­ba­ju, więc stwier­dzi­łam, że te­raz się do was na­gram, bo na po­cząt­ku nie chcie­li­śmy siać ja­kie­goś ta­kie­go za­mę­tu, nie­po­ko­ju. (…)

– relacjonowała sytuację w Dubaju Andziaks.

Andziaks i Luka już opuścili Dubaj. Fani pary mogą odetchnąć z ulgą

Teraz okazuje się, że fani influencerów mogą odetchnąć już z ulgą. W czwartek, 12 marca Andziaks i Luka obwieścili na Instagramie, że wracają już do Polski.

Wracamy

– podpisała jedno ze zdjęć z lotniska Andziaks.

Z kolejnych relacji dowiadujemy się, że para wraz z dziećmi wylądowali już bezpiecznie w Polsce. Na tym jednak nie koniec ich podróży- influencerzy przepakowali walizki i prosto z Warszawy udali się do rodzinnego miasta Andziaks- Nysy.

Przepakowaliśmy ekspresowo walizki i jesteśmy właśnie w drodze do mojego rodzinnego miasta

– poinformowała fanów celebrytka.