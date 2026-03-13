Andziaks i Luka już opuścili Dubaj. Fani pary mogą odetchnąć z ulgą
Andziaks i Luka, którzy na początku udali się w podróż do Dubaju wraz z dwójką małych dzieci niespodziewanie poinformowali o powrocie do kraju. „Wracamy”.
Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par influencerów w Polsce. Angelika Elżbieta Trochonowicz, bo tak naprawdę nazywa się Andziaks zyskała rozpoznawalność jeszcze będąc nastolatką- to właśnie zaczęła regularnie publikować swoje filmiki na platformie You Tube. Dziewczyna od początku pokazywała swoją codzienność i luksusowe życie- prezentowała między innymi, jak wyglądały jej urodziny, rodzinne święta, czy co otrzymała od bliskich na 18- nastkę. Mąż influencerki- Łukasz Trochonowicz znany jako Luka podobnie jak jego ukochana żona dziś także prezentuje swoje luksusowe życie w sieci. Losy pary śledzi obecnie ponad milion internautów (Konto Andziaks liczy na ten moment 1,25 mln subskrybentów, natomiast Luki 788 tys. subskrybentów).
Andziaks i Luka wylecieli na wakacje do Dubaju z dwójką dzieci
Andziaks i Luka uwielbiają podróżować po całym świecie. Para zwiedziła już wspólnie między innymi część Włoch, Grecję, czy Miami. W ostatnim czasie inflencerzy szczególnie upodobali sobie jednak Dubaj. Na początku marca Andziaks poinformowała za pośrednictwem swoich social mediów o tym, że znów udają się w podróż do najbardziej zaludnionego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niestety w tym samym czasie sytuacja na Bliskim Wschodzie stała się niezwykle napięta. W wyniku irańskich działań odwetowych wobec wcześniejszych ataków USA i Izraela, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarły drony i pociski balistyczne, co wywołało spory niepokój wśród przebywających tam osób, w tym także turystów.
Influencerzy, którzy przebywali tam z dwójką dzieci: 5- letnią córką o imieniu Charlotte oraz kilkumiesięcznym synkiem Franko starali się jednak zachować zimną krew. Para starała się w pełni wykorzystać swój zasłużony urlop.
Siedzimy sobie właśnie na basenie i tak stwierdziłam, że się do was odezwę. Nic się tutaj nie odzywałam, bardzo dużo dostałam wiadomości, jak tam u nas, czy wszystko w porządku, czy jesteśmy bezpieczni tutaj w Dubaju, więc stwierdziłam, że teraz się do was nagram, bo na początku nie chcieliśmy siać jakiegoś takiego zamętu, niepokoju. (…)
– relacjonowała sytuację w Dubaju Andziaks.
Andziaks i Luka już opuścili Dubaj. Fani pary mogą odetchnąć z ulgą
Teraz okazuje się, że fani influencerów mogą odetchnąć już z ulgą. W czwartek, 12 marca Andziaks i Luka obwieścili na Instagramie, że wracają już do Polski.
Wracamy
– podpisała jedno ze zdjęć z lotniska Andziaks.
Z kolejnych relacji dowiadujemy się, że para wraz z dziećmi wylądowali już bezpiecznie w Polsce. Na tym jednak nie koniec ich podróży- influencerzy przepakowali walizki i prosto z Warszawy udali się do rodzinnego miasta Andziaks- Nysy.
Przepakowaliśmy ekspresowo walizki i jesteśmy właśnie w drodze do mojego rodzinnego miasta
– poinformowała fanów celebrytka.