Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów Andziaks. Jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce już wkrótce pojawi się w nowym programie Prime Video. Kto jeszcze pojawi się w reality show?

Andziaks to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Ogromną sławę zyskała dzięki nagrywaniu filmików, które umieszczała później w serwisie You Tube. Od kilku lat Andziaks spełnia się także w roli żony i mamy. Jest związana z z in­nym in­flu­en­ce­re­m- Łu­­­­ka­szem Tro­­­­cho­­­­no­­­­wiczem zna­nym ja­ko Lu­ka. Para poznała się do­kład­nie 10 lat te­­­­mu w je­­­d­nym z wa­­­r­sza­­­w­skich klu­­­­bów. Po­­­mi­­­mo ma­­­łe­­­go kry­­­­zy­­­­su na po­­­­czą­­­t­ku zna­­­­jo­­­­mo­­­­­­­ści po oko­­­­ło 7 lat (w li­­­p­cu 2022) An­dziaks i Lu­­­­ka po­­­­wie­­­­dzie­­­­li so­­­­bie sa­­­­kra­­­­me­­n­­ta­­­l­ne tak. Yo­­­­u­­­tu­­­­be­­­­rzy po­­­­bra­­­­li się w ogro­­­­dach ele­­­­ga­­n­c­kie­­­­go pa­­­­ła­­­­cu po­­­­ło­­­­żo­­­­ne­­­­go pod Wa­­­r­sza­­­­wą. An­ge­­­­li­­­­ka i Łu­­­­kasz są ro­­­­dzi­­­­ca­­­­mi 5- le­­­t­niej có­­­­re­­­cz­ki o imie­­­­niu Cha­­­r­lo­­­t­te oraz sy­n­ka Fra­n­ko, któ­­ry przy­­szedł na świat na po­cząt­ku stycznia 2026 r.

Andziaks wystąpi w nowym programie. Szykuje się prawdziwy hit?

Mamy doskonałą wiadomość dla fanów Andziaks. Okazuje się, że popularna influecerka będzie jedną z gwiazd nowego programu, który już wkrótce zadebiutuje w ofercie Prime Video. Co ciekawe w „Girls Of Warsaw” zobaczymy także jej przyjaciółkę z branży- Olę Nowak, a także blogerkę modową- Jessikę Mercedes oraz Klaudię Sadownik.

Hot news! @andziaks i @ola_nowak dołączają do naszego składu #GirlsOfWarsaw!🤩

W takim zespole nudy zdecydowanie nie będzie!🤭

Serial już wkrótce na Amazon Prime Video!✨

– czytamy na oficjalnym Instagramie primevideopl.

