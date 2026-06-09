Andrzej Grabowski przez 10 lat był jurorem w „Tańcu z gwiazdami”. W najnowszym wywiadzie wrócił pamięcią do momentu, w którym odebrał telefon od Edwarda Miszczaka i dowiedział się, że został zwolniony. Wyjaśnił też, dlaczego przyjął propozycję zasiadania w jury programu.

Andrzej Grabowski to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Na swoim koncie ma wiele kultowych ról w filmach i serialach. Przez dekadę był też jurorem w „Tańcu z gwiazdami”. W ostatnim wywiadzie opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się zasiąść obok Iwony Pavlović, Beaty Tyszkiewicz i Michała Malitowskiego. Wyjawił też kulisy swojego rozstania z produkcją.

Andrzej Grabowski o powodach zwolnienia z „Tańca z gwiazdami”

Andrzej Grabowski był gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”. W szczerej rozmowie pojawiły się pytania o „Taniec z gwiazdami”, z którym aktor był związany do 2024 roku. Temat rozpoczął Kuba Wojewódzki, pytając gościa o to, czym się różni tango od foxtrota. W dalszej części wymiany zdań dziennikarz dociekał, dlaczego Andrzej Grabowski przyjął propozycję zasiadania za stołem jurorskim. „10 lat siedziałeś jako juror. Nie znając się na tańcu. (…) Są takie plotki, że przez 10 lat i 13 edycji Andrzej Grabowski mógł być sobą. Bez żadnego scenariusza. To był pomysł na tę obecność?” – zapytał.

To był pomysł Niny, rzeczywiście. Ona dzwoni: Andrzej, może byś był jurorem w „Tańcu z gwiazdami”?. Mówię: „Nina, nie znam się na tańcu”. „Ale to nie o to chodzi. Na tańcu tam się będzie znał Malitowski i Pavlović, a ty i Tyszkiewicz macie być tymi, którzy [powiedzą]: mnie się to podoba, mimo że tobie się nie podoba. (…) Mnie się to podobało akurat i daję 10

Wyjaśnił Andrzej Grabowski. Zdradził też, dlaczego zdecydował się być częścią programu. W ten sposób chciał dać się poznać widowni od innej strony, ponieważ wiele osób wciąż kojarzy go głównie z postacią Ferdynanda Kiepskiego.

Wiesz, dlaczego się zdecydowałem? Dlatego, że ja sobie pomyślałem: to jest olbrzymia oglądalność tego „Tańca z gwiazdami”. Dla tych ludzi, którzy myślą, że ja jestem Ferdynandem Kiepskim… ciągle są tacy.

Po 10 latach współpraca aktora z programem dobiegła końca. Ujawnił, że został zwolniony przez nowego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka.