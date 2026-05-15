Aleksander Sikora w najnowszym wywiadzie otworzył się na temat swojego rozstania z Telewizją Polską. Wyjawił, że o utracie pracy dowiedział się z artykułów w internecie, a przeżycie okazało się dla niego wyjątkowo trudne.

Aleksander Sikora to jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Karierę w mediach rozpoczął w Telewizji Polskiej. Prowadził między innymi „Dance Dance Dance” czy relacje z Eurowizji. Przez kilka lat był gospodarzem „Pytania na śniadanie”. W 2024 roku niespodziewanie zakończyła się jego współpraca ze stacją. Okazuje się, że dziennikarz o utracie pracy dowiedział się z internetu.

Aleksander Sikora o zwolnieniu z TVP: „Nikomu nie życzę”

Do momentu zwolnienia z TVP Aleksander Sikora wrócił pamięcią w trakcie wywiadu dla serwisu Plotek. Prezenter wyjaśnił, że utrata pracy była dla niego bardzo bolesnym doświadczeniem, które porównuje do utraty bliskiej osoby.

Nikomu nie życzę utraty pracy. Ja porównuję utratę pracy do utraty kogoś bliskiego, szczególnie jeśli tę pracę się kocha. Ja absolutnie byłem zakochany w swojej pracy, w poprzednim programie porannym czy innych formatach rozrywkowych, które prowadziłem.

Wyjaśnił. Dodał, że o zwolnieniu dowiedział się z sieci.

Nikt do ciebie nawet nie dzwoni, żeby ci powiedzieć, że to jest koniec twojej współpracy z daną firmą, tylko dowiadujesz się o tym z ohydnych artykułów (…). To było to dla mnie bardzo bolesne.

Aleksander Sikora nie ukrywa, że przez wyjątkowo trudne przeżycia związane z utratą ukochanej pracy mierzył się z obawami o przyszłość i musiał udać się na terapię.

[Musiałem] pójść na psychoterapię, żeby to przerobić. I właśnie wtedy usłyszałem to zdanie: „panie Olku, niech pan tak nie umniejsza sobie w sprawie utraty posady”. Bo naprawdę, powtórzę jeszcze raz to zdanie, które nie jest moją mądrością, tylko mojego terapeuty — utrata pracy jest bardzo bliska utraty kogoś, kogo lubisz, szanujesz i kochasz.

Podsumował. Dziś prezenter spełnia się w stacji Polsat.