Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najpopularniejszych postaci polskiej telewizji. Dziennikarka ma na swoim koncie prowadzenie wielu popularnych formatów radiowych i telewizyjnych, m. in. „Dzień Dobry TVN” czy „Mam Talent”. Obecnie prowadzi „Pytanie na śniadanie” w TVP. Choć widzowie kojarzą ją z profesjonalizmem i swobodą, z jaką odnajduje się w programach na żywo, okazuje się, że początki jej kariery były trudne.

Agnieszka Woźniak-Starak o swoich początkach w telewizji śniadaniowej

Prezenterka gościła niedawno w podcaście „Miłość”. W trakcie rozmowy wróciła pamięcią do czasu studiów i pierwszych doświadczeń w telewizji, a dokładniej debiutu w porannym programie „Kawa czy herbata?”, który był emitowany na antenie Telewizji Polskiej.

Po pół roku wyleciałam, bo byłam beznadziejna. Nie nadawałam się do tego zupełnie. To było za wcześnie. Wszystkim się wydaje, że ta śniadaniówka to jest takie hop siup i że to jest banalne.

Wyznała. Wyjaśniła, że w pracy przy programach transmitowanych na żywo bardzo potrzebna jest lekkość, której na tym etapie kariery jej brakowało.

Czułam, że mi nie idzie. Że to jest dla mnie zbyt trudne.

Podsumowała.