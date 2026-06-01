Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona gwiazd, które bardzo rzadko pokazują swoich najbliższych w mediach społecznościowych. Tym razem prezenterka postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała wyjątkowe zdjęcie z mamą. Wyglądają, jak dwie krople wody?

Agnieszka Woźniak-Starak od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Swoją karierę rozwijała między innymi w TVP, gdzie prowadziła takie programy jak „Kawa czy herbata?”, „Pytanie na śniadanie”, „A normalnie o tej porze” czy „Bitwa na głosy”. W 2013 roku związała się ze stacją TVN, a widzowie mogli oglądać ją w popularnych formatach, takich jak „Azja Express”, „Ameryka Express”, „Na językach” czy „Mam Talent!”. W czerwcu 2025 r. dziennikarka poinformowała o zakończeniu swojej współpracy ze stacją po blisko dwóch dekadach pracy w telewizji. Na tym jednak nie koniec zawirowań w życiu zawodowym gwiazdy. Pod koniec grudnia 2025 r. media obiegła wiadomość, że Agnieszka Woźniak- Starak powraca do TVP- obecnie możemy oglądać ją w roli prowadzącej „Pytanie na śniadanie”.

Agnieszka Woźniak- Starak opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swoją mamą

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z tych gwiazd, które chętnie utrzymują kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Choć na jej profilu dominują kadry związane z pracą zawodową, podróżami czy udziałem w branżowych wydarzeniach, od czasu do czasu dziennikarka uchyla również rąbka tajemnicy i pokazuje fragmenty swojego prywatnego życia.

Tak było i tym razem. W miniony weekend prezenterka pojawiła się na wydarzeniu Perlage Masters Gałkowo 2026. Towarzyszyła jej mama, z którą później opublikowała wspólne zdjęcie na Instagram Stories. To wyjątkowy gest, ponieważ Woźniak-Starak bardzo konsekwentnie chroni prywatność swoich najbliższych i niezwykle rzadko pokazuje rodzinę w sieci.

Nie jest tajemnicą, że dziennikarkę i jej mamę łączy szczególna relacja. Agnieszka jest jedynaczką i wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzicielka. Nic więc dziwnego, że wspólna fotografia szybko zwróciła uwagę mediów.

A Wam jak podoba się ich wspólne zdjęcie, widzicie podobieństwo?