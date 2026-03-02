Agnieszka Włodarczyk wraz ze swoim mężem i synkiem Milanem przebywa obecnie w Dubaju. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie spowodowała, że aktorka postanowiła zabrać głos na Instagramie. Choć zapewnia, że w miejscu, w którym się znajduje, jest bezpiecznie to jest również przygotowana na ewentualną ewakuację. „Plecak spakowany”.

Agnieszka Włodarczyk to polska aktorka i wokalistka urodzona w Sławnie. Ogromną popularność za sprawą roli Sary w filmie Macieja Ślesickiego, a także dzięki udziałowi w sitcomie „13 posterunek” (1997-2000). W kolejnych latach mogliśmy podziwiać ją w takich produkcjach jak: „E=mc²”, „Plebania”, czy „Pierwsza miłość”. Agnieszka na przestrzeni lat brała również udział w wielu programach rozrywkowych. Mowa tu między innymi o tanecznym show „Gwiazdy tańczą na lodzie”, czy „Jak oni śpiewają”, w którym zdobyła pierwsze miejsce. Niedługo po zakończeniu programu Włodarczyk wydała swój autorski album studyjny „Nie dla oka…”.

Agnieszka Włodarczyk zaniepokojona sytuacją w Dubaju. „Plecak spakowany”

Sytuacja na Bliskim Wschodzie stała się bardzo napięta. W wyniku irańskich działań odwetowych wobec wcześniejszych ataków USA i Izraela, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarły drony i pociski balistyczne. Sytuacja ta natychmiast wywołała niepokój wśród przebywających tam turystów i rezydentów.

Wśród osób, które obecnie znajdują się w Dubaju, są Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wraz z 4,5-letnim synem Milanem. Para nie udała się tam jednak na krótki wypoczynek- mąż aktorki przygotowuje się do próby ustanowienia rekordu Guinnessa w biegu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z uwagi na niepokojące informacje dotyczące sytuacji w Dubaju, które pojawiają się w mediach aktorka postanowiła zabrać głos na Instagramie. Włodarczyk zaapelowała o powściągliwość w ocenach i unikanie zbiorowej paniki. Podkreśliła, że w miejscu, w którym aktualnie przebywają, sytuacja jest stabilna.

Proszę was, przestańcie panikować, bo to złe emocje, a ja ich nie potrzebuję. Tu, gdzie jesteśmy, jest ok. Zabezpieczyliśmy się w podstawowe rzeczy do picia, jedzenia i ja z Milanem idę do domu. Na mieście bardziej pusto niż wczoraj, może ze względu na niedzielę, a może nie. Ale starajmy się zachować spokój

– prosiła aktorka.

Jakiś czas później Włodarczyk opublikowała kolejne stories, w którym zdradziła, że ma już spakowany plecak ewakuacyjny.

Zostaliśmy powiadomieni, dokąd iść, gdy będzie sygnał alarmowy. Plecak ewakuacyjny spakowany, ale staramy się normalnie funkcjonować

– napisała gwiazda.