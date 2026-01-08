Agnieszka Kaczorowska ma za sobą bardzo pracowity rok. W 2026 nie zamierza zwalniać tempa. Właśnie zapowiedziała, że powróci na parkiet taneczny i nie chodzi wyłącznie o spektakl „7”, którego premiera zaplanowana jest już niedługo.

Rok 2025 był dla Agnieszki Kaczorowskiej niezwykle intensywny. Gwiazda pojawiła się w dwóch edycjach „Tańca z gwiazdami”. Jednocześnie przez cały czas grała w serialu „Klan”, z którym jest związana od wielu lat, była aktywna w mediach społecznościowych i spełniała się w roli mamy. Pod koniec roku w drogeriach pojawiły się jej perfumy. Chwilę później zapowiedziała, że w marcu premierę będzie miał spektakl „7”, który przygotowuje wraz ze swoim partnerem – Marcinem Rogacewiczem. To nie koniec niespodzianek dla fanów aktorki.

źródło: www.instagram.com/agakaczor

Agnieszka Kaczorowska zapowiada nowe plany. „Czas wracać do pracy, na parkiet…”



Pierwsze dni nowego roku Agnieszka Kaczorowska spędziła na wakacjach. Na Instagramie opublikowała nagrania, na których widzimy ją tańczącą na plaży.

Zeszły rok był pełen tańca… i ten też będzie

Napisała. Wyjaśniła też, że głośno zapowiadany spektakl, który niebawem będzie można zobaczyć na scenach w całej Polsce, to dopiero początek jej planów na najbliższe miesiące.

W tym roku w trasie z naszym spektaklem „7” …ale nie tylko. Więcej info niebawem.

Czytamy w jej wpisie. Na ten moment nie wiadomo, co nowego szykuje dla swoich fanów. Nietrudno jednak domyślić się, że będzie to coś związanego z tańcem.