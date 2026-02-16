Agnieszka Kaczorowska brała udział w aż ośmiu edycjach „Tańca z gwiazdami”. Od dawna wiadomo jednak, że nie zobaczymy jej na parkiecie tej wiosny. W najnowszym wywiadzie wyjawiła, czy ma zamiar śledzić poczynania par, które w tym sezonie powalczą o kryształową kulę.

Agnieszka Kaczorowska nie zwalnia tempa. Aktorka i tancerka przygotowuje się do premiery spektaklu „7”, który tworzy wraz ze swoim partnerem Marcinem Rogacewiczem. Niedawno wystąpiła też w audiobooku „Janosik. Zemsta zbója” i poprowadziła walentynkowy koncert TVP. Po raz pierwszy od kilku sezonów widzowie nie zobaczą jej na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. W programie brała udział przez wiele lat.

Agnieszka Kaczorowska będzie śledzić nową edycję „Tańca z gwiazdami”?

W rozmowie dla portalu Plejada artystka wyjawiła, czy zamierza oglądać zmagania par biorących udział w najnowszej edycji show. Agnieszka Kaczorowska wyjaśniła, że przygoda z programem wiele jej dała, jednak ze względu na napięty harmonogram nie będzie miała czasu na to, by być z nim na bieżąco.

Od niczego się nie odcinam. Nigdy nie odcinam się całkowicie od swojej przeszłości, bo to ona nas buduje. Przeszłość nas kształtuje.

Przyznała. Zaznaczyła też, że w tym momencie nie wie, czy kiedykolwiek wróci na parkiet. Obecnie skupia się na innych projektach zawodowych. Wszystkim uczestnikom nadchodzącej edycji życzyła jednak powodzenia.

Brałam udział w ośmiu edycjach „Tańca z gwiazdami”, więc to naprawdę duża część mojego życia. Nie wiem i nie chcę spekulować, co przyniesie przyszłość. Teraz jestem skupiona na spektaklu i pewnie nie będę miała nawet chwili, żeby usiąść przed telewizorem. Może coś wyskoczy mi na Instagramie i na tym pewnie skończy się moje śledzenie programu. Życzę wszystkim powodzenia. Bawcie się dobrze i pracujcie wytrwale!

Podsumowała.