Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, dlaczego nie ochrzciła swoich córek. W szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim podejściu do wiary i Kościoła.

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą intensywny rok. Wzięła udział w programie „Królowa przetrwania” i dwóch edycjach „Tańca z gwiazdami”. Wiosną z Filipem Gurłaczem dotarła aż do finału. Jesienią na parkiecie towarzyszył jej Marcin Rogacewicz, z którym jest związana również w życiu prywatnym. Choć para zyskała sympatię wielu widzów, ostatecznie pożegnała się z rywalizacją w atmosferze skandalu. Po zakończeniu przygody z formatem okazało się, że gwiazda nie zwalnia tempa. Na marzec 2026 zaplanowana jest premiera spektaklu „7”, w którym aktorka zagra ze swoim życiowym partnerem. Poza tym głośnym echem w mediach odbiło się jej rozstanie z mężem – Maciejem Pelą, z którym rozwiodła się w listopadzie. Choć tancerka nigdy nie ukrywała swojego podejścia do wiary katolickiej, w ostatnim wywiadzie wyjaśniła dokładnie, dlaczego nie zdecydowała się ochrzcić swoich córek.

Agnieszka Kaczorowska o tym, dlaczego nie ochrzciła córek

Agnieszka Kaczorowska od kilku lat godzi karierę taneczną i aktorską z macierzyństwem. Gwiazda jest mamą dwóch córek – Emilii i Gabrieli. Choć chroni ich prywatność i nie pokazuje ich twarzy w mediach społecznościowych, zdarza jej się wypowiadać na tematy związane z rodzicielstwem. W ostatnim wywiadzie dla serwisu Goniec.pl odpowiedziała m. in. na pytanie o to, dlaczego nie zdecydowała się ochrzcić swoich dzieci.

Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie decyduję się na chrzest, tyle

Wyjaśniła krótko Agnieszka Kaczorowska. W dalszej części rozmowy tancerka i prowadzący zwrócili uwagę na to, że współcześnie na pierwszy plan wysuwa się nie kwestia wiary, lecz niezależność i możliwość decydowania o sobie. Podkreślili, że dziecko w tak młodym wieku nie potrafi świadomie podjąć decyzji dotyczącej chrztu.