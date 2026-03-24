Agnieszka Kaczorowska nie chce już grać w Klanie? Wszystko przez scenarzystów
Agnieszka Kaczorowska to popularna tancerka, aktorka, a teraz również influencerka. Jej przygoda z mediami zaczęła się od roli Bożenki w serialu „Klan- to właśnie ten serial otworzył jej drzwi do świata show- biznesu. W kolejnych latach mogliśmy podziwiać ją również na deskach wielu teatrów- Agnieszka grała między innymi w takich spektaklach jak: „Kochanie na kredyt”, czy „Ślub doskonały”. Jeśli chodzi o życie prywatne gwiazdy to przez ostatni rok wiele się pozmieniało- tancerka rozstała się ze swoim mężem i ojcem dwójki dzieci- Maciejem Pelą, co wywołało niemałe poruszenie w mediach.
Los jednak chciał, że Kaczorowska nie cieszyła się życiem singielki zbyt długo. Zaledwie pół roku później paparazzi przyłapali ją w objęciach aktora- Marcina Rogacewicza, z którym później była widziana także w jednej z nadmorskich miejscowości w Polsce. Na tym jednak nie koniec, bo para zdecydowała się także na wspólne wakacje na Ibizie. Prawdziwy przełom nastąpił jednak we wrześniu 2025 r.- to właśnie wtedy podczas jednego z odcinków „Tańca z gwiazdami” para potwierdziła swój związek gorącym pocałunkiem na wizji.
Agnieszka Kaczorowska ma już dość „Klanu”? Wszystko przez scenarzystów
Agnieszka Kaczorowska to jedna z gwiazd kultowego serialu „Klan”. Aktorka związana jest z tą produkcją od wielu dobrych lat – dołączyła bowiem do obsady już w 1999 r. jako kilkuletnia dziewczynka, która dorastała na oczach widzów. Jej postać, Bożenka, z biegiem lat przeszła ogromną metamorfozę – od uroczej dziewczynki po dorosłą kobietę mierzącą się z poważnymi życiowymi problemami.
Jak się jednak okazuje, wieloletnia obecność na planie mogła dać się aktorce we znaki. Według informacji, które uzyskał Super Express Kaczorowska ma być zmęczona kierunkiem, w jakim rozwijana jest jej postać. Nieoficjalnie mówi się, że gwiazda poprosiła scenarzystów o urlop od zdjęć, a jej bohaterka ma na jakiś czas zniknąć z produkcji.
Powodem tej decyzji mają być przede wszystkim trudne i bardzo osobiste wątki fabularne. W ostatnim czasie scenarzyści skupili się bowiem na rozwodzie Bożenki, co – zdaniem osób z produkcji – było dla aktorki wyjątkowo obciążające pod kątem emocjonalnym. Zwłaszcza że w jej życiu prywatnym również doszło niedawno do rozstania.
Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły
– zdradziła Super Expressowi osoba z produkcji.
Myślicie, że to tylko chwilowa przerwa?