Agniesz­ka Ka­czo­row­ska to po­pu­lar­na tan­cer­ka, ak­tor­ka, a te­raz również in­flu­en­cer­ka. Jej przygoda z mediami zaczęła się od roli Bo­żen­ki w se­ria­lu „Kla­n- to właśnie ten serial otworzył jej drzwi do świata show- biznesu. W kolejnych latach mo­­­­gli­­­­śmy po­­­­dzi­­­­wiać ją ró­­­w­nież na de­­­­skach wielu te­­­­a­­­tró­­­w- Agnie­­sz­ka gra­­­ła mię­­­dzy in­­­ny­­­mi w ta­­­kich spe­­k­ta­­­klach jak: „Ko­­­­cha­­­­nie na kre­­­­dy­­­­t”, czy „Ślub do­­­­sko­­­­na­­­­ły”. Je­­śli cho­­dzi o ży­­­­cie pry­­­­wa­­­t­ne gwia­­­z­dy to przez osta­­­t­ni rok wie­­­­le się po­­­­zmie­­­­nia­­­­ło- ta­­n­ce­­r­ka roz­­­­sta­­­­ła się ze swo­­­­im mę­­­­żem i oj­cem dwój­­­­ki dzie­­­­ci- Ma­­­­cie­­­­jem Pe­­­­lą, co wy­wo­ła­ło nie­ma­łe po­ru­sze­nie w me­diach.

Los jed­nak chciał, że Ka­czo­row­ska nie cie­szy­ła się ży­ciem sin­giel­ki zbyt dłu­go. Za­­­­le­­­­d­wie pół ro­­­­ku pó­­­ź­niej pa­­­­pa­­­­ra­­­z­zi przy­­­­ła­­­­pa­­­­li ją w ob­ję­­­­ciach ak­to­­­­­­­ra- Ma­­­­­­r­ci­­­­­­­na Ro­­­­­­­ga­­­­­­­ce­­­­­­­wi­­­­­­­cza, z którym później była widziana także w jednej z nadmorskich miejscowości w Polsce. Na tym jednak nie koniec, bo para zdecydowała się także na wspólne wakacje na Ibizie. Prawdziwy przełom nastąpił jednak we wrześniu 2025 r.- to właśnie wtedy podczas jednego z odcinków „Tańca z gwiazdami” para potwierdziła swój związek gorącym pocałunkiem na wizji.

Agnieszka Kaczorowska ma już dość „Klanu”? Wszystko przez scenarzystów

Agnieszka Kaczorowska to jedna z gwiazd kultowego serialu „Klan”. Aktorka związana jest z tą produkcją od wielu dobrych lat – dołączyła bowiem do obsady już w 1999 r. jako kilkuletnia dziewczynka, która dorastała na oczach widzów. Jej postać, Bożenka, z biegiem lat przeszła ogromną metamorfozę – od uroczej dziewczynki po dorosłą kobietę mierzącą się z poważnymi życiowymi problemami.

Jak się jednak okazuje, wieloletnia obecność na planie mogła dać się aktorce we znaki. Według informacji, które uzyskał Super Express Kaczorowska ma być zmęczona kierunkiem, w jakim rozwijana jest jej postać. Nieoficjalnie mówi się, że gwiazda poprosiła scenarzystów o urlop od zdjęć, a jej bohaterka ma na jakiś czas zniknąć z produkcji.

Powodem tej decyzji mają być przede wszystkim trudne i bardzo osobiste wątki fabularne. W ostatnim czasie scenarzyści skupili się bowiem na rozwodzie Bożenki, co – zdaniem osób z produkcji – było dla aktorki wyjątkowo obciążające pod kątem emocjonalnym. Zwłaszcza że w jej życiu prywatnym również doszło niedawno do rozstania.

Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły

– zdradziła Super Expressowi osoba z produkcji.

