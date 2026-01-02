Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży spakowali swoje walizki i udali się na romantyczne wakacje na Malediwy. Przed wylotem prezenterka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami osobistym wyznaniem. Chodzi o jej męża…

Agniesz­ka Hy­ży i Grze­gorz Hy­ży tworzą szczęśliwy związek już od wielu lat. Popularna prezenterka i muzyk po­zna­li się w dru­giej po­ło­wie 2014 r. Spot­ka­nie, któ­re za­po­cząt­ko­wa­ło ich re­la­cję, mia­ło miej­sce przy oka­zji jed­ne­go z fe­sti­wa­li mu­zycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez te­le­wi­zję Pol­sat. Agnieszka by­ła wów­czas w trak­cie roz­wo­du z Mi­ko­ła­jem Wi­tem, a wo­ka­li­sta był natomiast świe­żo upie­czo­nym sin­glem. Przy­pad­ko­we spo­tka­nie pa­ry szyb­ko prze­ro­dzi­ło się w go­rą­ce uczu­cie. Zaledwie po trzech mie­sią­cach od po­zna­nia Grze­gorz oświad­czył się swo­jej uko­cha­nej, a w 2015 r. pa­ra sta­nę­ła już na ślub­nym ko­bier­cu.

Agnieszka Hyży zdradziła, co słyszała na temat swojego męża. „Dziwny, niedostępny, niemiły”

Ostatnie miesiące były dla Agnieszki i Grzegorza wyjątkowo intensywne i pełne emocji. Nie tak dawno para zdecydowała się na symboliczny, ale niezwykle ważny krok jakim jest odnowienie przysięgi małżeńskiej. Choć w ten sposób uczcili dziesięć lat wspólnej drogi, jak się okazuje, wcale nie zamierzają zwalniać tempa w celebrowaniu swojej relacji. Prezenterka zdradziła bowiem, że nowy rok przywitają bowiem w niezwykle egzotycznych okolicznościach- a dokładniej na Malediwach.

Na chwilę przed wyjazdem prezenterka postanowiła podzielić się z fanami osobistym wyznaniem. Jak się okazuje jednym z najważniejszych odkryć ostatnich lat był dla niej… jej własny mąż. Prezenterka wspominając początki związku, nie ukrywała, że docierały do niej różne, często krzywdzące opinie na jego temat. Z czasem okazało się jednak, że te słowa nie miały wiele wspólnego z prawdą, a rzeczywistość zweryfikowała je najlepiej.

Do listy odkryć 2025 roku po 11 latach dołączam jego. Na papierze włoskim i polskim mój mąż. Bez papieru wciąż ten sam wybór na życie, przyjaźń i rodzinę. Choć bywało różnie. Tak często słyszałam, „Jaki to on nie jest”. Dziwny, niedostępny, niemiły, bucowaty. Nafaszerowani nagłówkami przypisywali mu różne cechy najgorsze i wątpliwe. Takie, które raczej nie wróżą nic dobrego. „Lepiej się trzymać z daleka” mówili. (…) Chciałabym, żebyście zobaczyli go czasem tak, jak ja widzę go ja prawie codziennie

– wyznała na Instagramie Agnieszka Hyży.