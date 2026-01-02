Agnieszka Hyży zdradziła, co mówili o jej mężu. „Dziwny, niedostępny, niemiły”
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży spakowali swoje walizki i udali się na romantyczne wakacje na Malediwy. Przed wylotem prezenterka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami osobistym wyznaniem. Chodzi o jej męża…
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży tworzą szczęśliwy związek już od wielu lat. Popularna prezenterka i muzyk poznali się w drugiej połowie 2014 r. Spotkanie, które zapoczątkowało ich relację, miało miejsce przy okazji jednego z festiwali muzycznych organizowanych przez telewizję Polsat. Agnieszka była wówczas w trakcie rozwodu z Mikołajem Witem, a wokalista był natomiast świeżo upieczonym singlem. Przypadkowe spotkanie pary szybko przerodziło się w gorące uczucie. Zaledwie po trzech miesiącach od poznania Grzegorz oświadczył się swojej ukochanej, a w 2015 r. para stanęła już na ślubnym kobiercu.
Ostatnie miesiące były dla Agnieszki i Grzegorza wyjątkowo intensywne i pełne emocji. Nie tak dawno para zdecydowała się na symboliczny, ale niezwykle ważny krok jakim jest odnowienie przysięgi małżeńskiej. Choć w ten sposób uczcili dziesięć lat wspólnej drogi, jak się okazuje, wcale nie zamierzają zwalniać tempa w celebrowaniu swojej relacji. Prezenterka zdradziła bowiem, że nowy rok przywitają bowiem w niezwykle egzotycznych okolicznościach- a dokładniej na Malediwach.
Na chwilę przed wyjazdem prezenterka postanowiła podzielić się z fanami osobistym wyznaniem. Jak się okazuje jednym z najważniejszych odkryć ostatnich lat był dla niej… jej własny mąż. Prezenterka wspominając początki związku, nie ukrywała, że docierały do niej różne, często krzywdzące opinie na jego temat. Z czasem okazało się jednak, że te słowa nie miały wiele wspólnego z prawdą, a rzeczywistość zweryfikowała je najlepiej.
Do listy odkryć 2025 roku po 11 latach dołączam jego. Na papierze włoskim i polskim mój mąż. Bez papieru wciąż ten sam wybór na życie, przyjaźń i rodzinę. Choć bywało różnie. Tak często słyszałam, „Jaki to on nie jest”. Dziwny, niedostępny, niemiły, bucowaty. Nafaszerowani nagłówkami przypisywali mu różne cechy najgorsze i wątpliwe. Takie, które raczej nie wróżą nic dobrego. „Lepiej się trzymać z daleka” mówili. (…) Chciałabym, żebyście zobaczyli go czasem tak, jak ja widzę go ja prawie codziennie
– wyznała na Instagramie Agnieszka Hyży.