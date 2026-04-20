Agnieszka Hyży podzieliła się swoją refleksją na temat małżeństwa. Zdradziła, jaki jest sekret jej wieloletniej relacji z mężem. „To działa. Oby jak najdłużej.” – napisała.

Agnieszka Hyży to jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadząca „Halo tu Polsat” prywatnie od wielu lat związana jest z muzykiem Grzegorzem Hyżym. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zdradziła, co pozwala im tworzyć udaną relację. „Czas za własne pieniądze i na własne życzenie.” – napisała na Instagramie.

Agnieszka Hyży o sposobie na długi staż w związku

Choć Agnieszka Hyży stara się konsekwentnie chronić prywatność swoich bliskich, czasami dzieli się swoimi przemyśleniami na temat relacji. Ostatnio opublikowała w sieci wpis, w którym opowiedziała o dobrze znanej wielu parom codzienności w związku.

Głównie praca. Bo tej pracy jest naprawdę dużo w moim życiu. A życie po pracy? Jak u większości: dom, dzieci, szkoła, przedszkole, logistyka, gotowanie, zakupy i jeszcze kilka „drobnostek”, które magicznie same się nie robią. A my? Zarządzamy kryzysami, kalendarzem rodzinnym i swoim własnym, próbując to wszystko jakoś spiąć, żeby działało. Każdy ciągnie swój kawałek rzeczywistości.

Zaczęła. Prezenterka wyjaśniła, że mimo natłoku obowiązków dbają z mężem o wspólnie spędzony czas i podkreśliła, jak cenne są chwile tylko we dwoje.

Są takie momenty… krótkie, rzadkie, ale intensywne. My, dorośli, ładnie ubrani, nie dlatego, że trzeba, bo plan zdjęciowy czy scena, tylko dlatego, że chcemy i możemy. Raz w miesiącu premiera w Teatr Wielki, Opera Narodowa. Czas za własne pieniądze i na własne życzenie.

Wyznała. Zgodziło się z nią wielu komentujących.

Taaak. To naprawdę powinno być wpisane w akt małżeństwa. My też uwielbiamy te nasze małe randki Bezcenne momenty i tak bardzo ważne w relacji.

Piszą internauci. Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży tworzą zgrany duet od 10 lat.