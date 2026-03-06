Agnieszka Hyży zdradziła, jak układają się jej relacje z teściową. „Nigdy nie było wojny. Czasem po prostu bywało ciszej.” – napisała w obszernym wpisie, który opublikowała w mediach społecznościowych.

Agnieszka Hyży to jedna z najpopularniejszych, polskich prezenterek telewizyjnych. Prowadząca „Halo tu Polsat” prywatnie jest żoną muzyka Grzegorza Hyżego. Z okazji obchodzonego w Polsce 5 marca Dnia Teściowej opowiedziała nie tylko o swoich relacjach z obecną teściową, ale też z mamą jej poprzedniego partnera.

Agnieszka Hyży o relacjach z teściową

W moim życiu miałam już dwie teściowe. I nie, żadna z dowcipów o teściowych. Nie zawsze było kolorowo i różowo.Bo życie tak po prostu nie wygląda.

Napisała na Instagramie Agnieszka Hyży. Prezenterka podkreśliła, że nigdy nie miała złych stosunków z teściowymi i bardzo docenia chwile wzajemnego wsparcia.

Wiecie, co jest w tym najpiękniejsze? Kiedy teściowa mówi do ciebie coś miłego. Naprawdę miłego.To czasem znaczy więcej niż komplement od syna, bo liczy się podwójnie. Bo wiesz, że nie musi, a jednak to robi.

Czytamy. W dalszej części wpisu prezenterka wyznała, że wiele zawdzięcza mamie swojego męża Grzegorza Hyżego. „Bo z czasem miałam coraz więcej dowodów, że ma więcej siły i determinacji w sklejaniu tego i lepieniu… niż my sami. Przyjęła mnie z tym moim bagażem, bez pytań … nawet jeśli miała je w głowie czy sercu.” – wyjaśniła.

Bo w relacji synowej i teściowej najważniejsze wcale nie jest to, żeby wszystko było idealne. Najważniejsze jest to, żeby chcieć być rodziną….

Podsumowała.