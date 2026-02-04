Agnieszka Hyży, która jak do tej pory była aktywna w social mediach opublikowała filmik z zaskakującym tytułem „Rezygnuję z Instagrama”. Czy to oznacza, że gwiazda pragnie usunąć się w cień?

Agnieszka Hyży to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna pochodząca z Mysłowic. Jej przygoda z mediami rozpoczęła się w 2002 r.- to właśnie wtedy zwyciężyła w konkursie piękności Matka i córka zorganizowanym przez firmę Oriflame. Zachęcona sukcesem postanowiła zgłaszać się na kolejne castingi w Warszawie. Na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo- dzięki pomocy Bogny Sworowskiej Agnieszka zaczęła współpracować z warszawskimi agencjami modelek. W 2004 r. została zaproszona do udziału w programie TVN „Ciao Darwin”, rok później otrzymała z kolei tytuł Miss Śląska i wzięła udział w wyborach Miss Polski, w których dotarła do finału. Rok 2007 r. przyniósł jej prawdziwy przełom, bowiem to właśnie wtedy rozpoczęła współpracę z telewizją Polsat. Jeśli chodzi o życie prywatne to jedną z jej miłości był popularny aktor, Rafał Mroczek. Relacja pary nie przetrwał jednak próby czasu. Kilka lat później związała się z Mikołajem Witem, a owocem ich miłości jest córka Marta. Niestety w grudniu 2014 r. para postanowiła się rozwieść. Obecnie prezenterka związana jest z wokalistką Grzegorzem Hyży, z którym ma syna, Leona.

Agnieszka Hyży porzuca social media?

Agnieszka Hyży w swoich wolnych chwilach skupia się na rozwijaniu konta na Instagramie. Popularna prezenterka publikuje tam między innymi zdjęcia z podróży, czy dzieli się kulisami swojej pracy w mediach. Ostatnio na jej Instagramie pojawił się nowy wpis, który od razu zwrócił uwagę internautów. Wszystko za sprawą podpisu „Rezygnuję z Instagrama”, który sugerował, że Hyży podjęła decyzję o porzuceniu social mediów. Nic bardziej mylnego…

Moja relacja z Instagramem jest trochę jak status związku na Facebooku: „to skomplikowane”. Były momenty, kiedy byłam na to narzędzie obrażona. Były takie, kiedy czułam do niego czystą niechęć. Potrafiłam przez kilka miesięcy znikać, nic nie publikować i nic nie czytać. Ale były też chwile, gdy działało dokładnie tak, jak powinno: pomagało robić coś dobrego, przekazywać ważne treści, budować społeczność. Społeczność, która dziś potrafi zasypać mnie dziesiątkami wiadomości, prawdziwych, uważnych, ludzkich. Jednocześnie social media wielokrotnie mnie zraniły. I to też jest prawda, o której rzadziej pisze się w pożegnalnych postach

– wyjaśniła w długim wpisie Hyży.