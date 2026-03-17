Agata Turkot gościła w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Aktorka, która niedawno otrzymała nagrodę Orła za rolę w filmie „Dom Dobry”, opowiedziała między innymi o swoich doświadczeniach ze szkoły teatralnej.

Agata Turkot to jedno z największych objawień polskiego kina ostatniego czasu. 33-latka, która jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na swoim koncie ma udział w takich produkcjach, jak „Leśniczówka” czy „Wesele”. Niedawno nagrodzono ją Orłem za wybitną rolę w filmie „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego. W najnowszym wywiadzie ujawniła, jak wyglądała nauka na wydziale aktorskim. Podzieliła się też swoimi przemyśleniami na temat współczesnego przemysłu filmowego.

Agata Turkot ujawnia, co działo się w szkole teatralnej

Agata Turkot była gościnią najnowszego odcinka podcastu WojewódzkiKędzierski. W szczerej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim otworzyła się na temat wydarzeń, których doświadczyła jako studentka łódzkiej filmówki. Aktorka nie ukrywała, że w szkole musiała zmierzyć się z mobbingiem, przemocą i nieustanną krytyką.

Wyzywano nas, rzucano w nas butami, szklankami, czasami przekraczano granice cielesne, zamiast podnosić nas na duchu i nam kibicować, wpajać nam jakieś realne wartości, które się przydadzą i po prostu być takim wsparciem – cały czas raczej było, że „to jest źle, to jest źle”, takie wytykanie błędów i skupianie się na naszym deficycie.

Powiedziała. Wyjawiła też, co powiedział jej jeden z wykładowców.

Usłyszałam kiedyś, że wydaję się taka bardzo tajemnicza, intrygująca i jakaś taka fajna, ale jak się mnie bliżej pozna, to tam w środku nic nie ma i nie ma żadnej tajemnicy. Dla młodego człowieka to jest bardzo mocne.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy aktorka podzieliła się swoją refleksją o metodach nauczania w podobnych placówkach. Wyjaśniła, że takie sytuacje mają miejsce w wielu szkołach filmowych, nie tylko w Łodzi. „Te pokolenia w szkole, które nas uczą, oni byli tak wychowywani i to jest ich sposób, który oni znają i w tym czują się bezpiecznie. Większość osób też pewnie własne kompleksy w ten sposób na nas leczyła.” – podsumowała.

