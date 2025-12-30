Rok 2025 był zaskakujący. Na rynku beauty nastąpiło wiele zwrotów akcji, które dominowały w branży, ale i ukształtowały to, co czeka na nas w 2026 roku. Połączenie minimalizmu scandi z maksymalizmem k-beauty spowodowało, że wiele z nas sporzało na siebie holistycznie. Tegoroczne trendy pokazały między innymi, że zatęsknilismy za dawnymi czasami. W naszych fryzurach i na paznokciach pojawiła się nostalgia. Co jeszcze trzęsło rynkiem w tym roku? Oto siedem najważniejszych trendów, które zdominowały scenę beauty w 2025 roku.

K‑beauty

Koreańska pielęgnacja wciąż inspiruje świat urody. W 2025 roku modne były rytuały skupione na ochronie bariery skóry, nawilżeniu i glow skin. Produkty takie jak esencje, ampułki i lekkie kremy-żele pokazały nam czym jest prawdziwa soft-skin.

Pielęgnacja scandi

Minimalizm w pielęgnacji osiągnął szczyt popularności. Skandynawski trend stawiał na proste, funkcjonalne kosmetyki o naturalnych składnikach. W tym roku pielęgnowałyśmy bez nadmiaru produktów. To podejście kładło nacisk na zdrową barierę skóry i naturalny wygląd oraz wskazało jedyną słuszną drogę w ochronie skóry przed słońcem.

Estetyka lat 90.

Powrót do klasyki lat 90. oznaczał cienkie brwi, lekko błyszczące usta w stylu frosted lips i brązowe, neutralne cienie do powiek.

Bold blush

Intensywny rumieniec rządził w 2025 roku. Trend bold blush pozwalał eksperymentować z mocnymi odcieniami różu i czerwieni na policzkach, często będąc jedynym elementem makijażu.

Metaliczne akcenty

W 2025 roku makijaż stał się bardziej futurystyczny dzięki metalicznym cieniom do powiek, eyelinerom i błyszczykom. Srebro, złoto i metaliczne odcienie fioletu oraz niebieskiego pozwalały na odważne, kreatywne stylizacje.

Multikosmetyki

Produkty wielofunkcyjne zyskały ogromną popularność. Kremy koloryzujące, balsamy z SPF czy uniwersalne produkty do makijażu oczu, policzków i ust pozwalały na szybką stylizację, idealną dla osób ceniących czas i prostotę.

Syrenie oczy

Efekt syrenich oczu, czyli makijaż oparty na perłowych, opalizujących cieniach i podkreślonych rzęsach, stał się symbolem kreatywności.

Bob

Wróciły klasyczne boby. Krótkie, geometryczne cięcia były modne zarówno w wersji gładkiej, jak i lekko falowanej.