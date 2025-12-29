Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu, na który czeka wielu oddanych widzów. Czwarty sezon „Bridgertonów” to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów w świecie seriali Netflixa, a jego premierę zapowiedziano na 2026 rok. Netflix informuje, że sezon ten zostanie podzielony na dwie części. Odcinki 1–4 trafią do serwisu pod koniec stycznia 2026, a odcinki 5–8 pojawią się w końcówce lutego 2026 roku.

Bridgertonowie: 4 sezon

Opowieść pierwszej części sezonu ma skupić się na zbuntowanym synu rodziny Bridgertonów. Benedict zakocha się w kobiecie napotkanej na balu maskowym. Druga część serialu ukaże się już 26 lutego i rozwiąże wszelkie zapętlone wątki dotyczące samej rodziny i jej przyjaciół.

Co sądzicie o takim sposobie dzielenia sezonu. Jesteście zwolennikami oglądania dwóch części oddzielnie, czy czekacie do premiery drugiej części i oglądacie cały sezon jednym tchem?