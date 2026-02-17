Mogą być energetyczne i orzeźwiające albo kremowe i słodkie. Perfumy z nutą matchy redefiniują pojęcie gourmand. Te 3 kompozycje przypadną do gustu nie tylko miłośniczkom kultowej, japońskiej, zielonej herbaty.

Ze względu na właściwości zdrowotne matcha stała się globalnym symbolem wellness. Coraz więcej osób pije ją zamiast kawy. Coraz częściej jest składnikiem kosmetyków do pielęgnacji, a jej kolor już dawno wyznaczył kierunek w trendach. Symbolizujący ideę self-care zielony napój zainspirował też twórców perfum. Zapachy z nutą matchy to powrót do korzeni i nawiązanie do słynnego japońskiego rytuału opartego na filozofii zen, czystości i spokoju.

Matcha w perfumach – jak pachnie?

Akord matchy w perfumach przywodzi na myśl świeżą, zieloną herbatę, otwartą puszkę z zielonym proszkiem albo zaparzony właśnie napój, który pobudza lepiej niż espresso. Ta nuta łączy w sobie orzeźwiającą świeżość i tajemniczy wymiar umami. W perfumach najczęściej łączy się z cytrusami: bergamotką czy gorzką pomarańczą, albo kremowymi akordami mlecznej pianki, wanilii czy białych kwiatów. To właśnie towarzyszące jej akordy decydują o tym, czy zapach będzie bardziej rześki i energetyczny, czy słodki i otulający.

Perfumy z matchą – dla kogo będą dobrym wyborem?

Nie tylko dla amatorów zielonego napoju. Zapachy z nutą tradycyjnej, zielonej herbaty przypadną do gustu osobom ceniącym świeże, a zarazem nietuzinkowe kompozycje idealne do noszenia na co dzień. Spodobają się także miłośniczkom perfum gourmand w nieco bardziej wyrafinowanej odsłonie.

Perfumy z nutą matchy – jakie wybrać?

Tradycję picia zdrowego, zielonego napoju od dawna kultywuje się nie tylko w Japoni, ale na całym świecie. Jej rosnąca popularność wpłynęła też na zainteresowanie perfumami z nutą matchy. W ofercie znanych i niszowych marek znajdziemy dziś zarówno świeże, zielone kompozycje, jak i bardziej kremowe, słodkie zapachy. Oto 3 propozycje, które warto sprawdzić.

1 Kenzo Memori Poudre Matcha Kup teraz To zapach inspirowany aromatem unoszącym się w tradycyjnej, japońskiej herbaciarni. Poza akordem zielonej herbaty zawiera nuty róży, piżma i wanilii.

2 Sister's Aroma Matcha Tonic Kup teraz Perfumy urzekające świeżością i nutą orientu. W składzie: matcha, gorzka pomarańcza, szałwia, kadzidło, figa i fasola tonka. Bazę tworzą ciepłe akordy drzewa cedrowego i bursztynu.